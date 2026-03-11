AK parti Gümüşhacıköy Kadın Kollarından bayramlık kıyafet desteği

AK Parti Gümüşhacıköy Kadın Kolları Başkanlığı tarafından ihtiyaç sahibi çocuklara Ramazan Bayramı öncesinde bayramlık kıyafet dağıtıldı.



AK Parti Gümüşhacıköy Kadın Kolları Başkanı Gonca Bilgin ve yönetim kurulu üyeleri tarafından gerçekleştirilen etkinlik kapsamında ilçede belirlenen ihtiyaç sahibi çocuklara bayramlık kıyafet ulaştırıldı.



Bilgin, ramazan ayının paylaşma, yardımlaşma ve dayanışma ayı olduğunu belirterek, bayram öncesinde çocukların yüzünü güldürmek amacıyla böyle bir çalışma gerçekleştirdiklerini söyledi.



Bilgin, "Çocuklarımızın bayrama yeni kıyafetlerle ve sevinçle girmesi bizler için büyük mutluluk. İhtiyaç sahibi ailelerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.







