        Kaymakam Güneş, muhtarlarla iftarda buluştu

        Gümüşhacıköy Kaymakamı Büşra Güneş, mahalle ve köy muhtarları ile kurum müdürleriyle iftar programında bir araya geldi.

        Giriş: 11.03.2026 - 10:33
        Gümüşhacıköy Öğretmenevi'nde gerçekleşen programa köy ve mahalle muhtarları ile kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri katıldı.

        Kaymakam Güneş, ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını pekiştirdiğini belirterek, muhtarların vatandaş ile devlet arasında önemli bir köprü görevi gördüğünü ifade etti.

        Muhtarların mahalle ve köylerde vatandaşların talep ve sorunlarının çözümünde önemli bir sorumluluk üstlendiğini dile getiren Güneş, kamu kurumlarıyla iş birliği içinde ilçeye en iyi hizmeti sunmaya devam edeceklerini söyledi.



