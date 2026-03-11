Canlı
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri Haberleri

        Suluovalı öğrencilerden şehitlik ziyareti

        Amasya Suluova Şehit Aydın Korkmaz Okulu tarafından, 1994 tarihinde Şırnak ilinde bölücü terör örgütüyle çıkan çatışmada şehit düşen ve okula adı verilerek yaşatılan şehidin kabri ziyaret edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2026 - 15:17 Güncelleme:
        İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu, Okul Müdürü Ferhat Kurt ile öğretmen ve öğrenciler tarafından gerçekleştirilen ziyarette, vatanın bölünmez bütünlüğü adına hayatını feda eden Şehit Jandarma Komando Astsubay Aydın Korkmaz ve tüm şehitlerin ruhu için dualar edilerek minnet ve vefa duyguları ifade edildi.

        Belediye Aile Kabristanlığındaki ziyarette öğrencilere eşlik eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu, "Maarifin Kalbinde Ramazan-Şehitlik Ziyareti" projesi çerçevesinde öğrencilerin milli birlik ve beraberlik duygularını güçlendirmek, vatan sevgisi ile şehitlik ve gazilik değerlerine yönelik farkındalıklarını artırmak amacıyla ziyaretin düzenlendiğini ifade etti.

        Öğrencilerin bu davranışının oldukça kıymetli ve vefa dolu olduğuna vurgu yapan Ahmet Davu, "Bu anlamlı ziyaretle öğrencilerimiz, şehitlerimizin hatırasını yaşatmanın ve vatan sevgisini gelecek nesillere aktarmanın önemini bir kez daha ortaya koydu. Emeği geçen tüm öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyoruz." dedi.

        Ziyaretin ardından öğrenciler, burada kazandıkları duygu ve düşünceleri okul ortamına da taşıyarak arkadaşlarıyla paylaşıp farkındalığın okul genelinde yayılmasına katkı sağladılar.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

