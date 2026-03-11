Canlı
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri Haberleri

        Merzifon'da ihtiyaç sahibi ailelere gıda paketi dağıtıldı

        Merzifon Ülkü Ocakları tarafından ramazan ayı dolayısıyla hazırlanan gıda paketleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2026 - 16:00 Güncelleme:
        "Ramazan paylaşmaktır" sloganıyla başlatılan yardım kampanyası kapsamında toplanan bağışlarla hazırlanan gıda paketleri ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine teslim ediliyor.

        Merzifon Ülkü Ocakları Başkanı Ahmet Karaöz, ramazan ayının kardeşlik, dayanışma ve merhamet duygularını pekiştirdiğini, paylaşmanın, sabrın ve arınmanın en güzel zamanı olduğunu söyledi.

        Her yıl ramazan ayında hayırseverlerin desteğiyle hazırlanan gıda paketlerini ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdıklarını dile getiren Karaöz, "Ramazan paylaştıkça bereketlenir. Hayırsever vatandaşlar ile ihtiyaç sahipleri arasında gönül köprüsü kurmaya devam ediyoruz. Daha çok kişiye, daha çok kapıya ulaşmak için Merzifon halkının desteklerini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

