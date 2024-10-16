Sözünü tutan trafik polisi emniyet kemeri takan öğrencilere çikolata verdi
Amasya'da servise binen ilkokul öğrencilerine, "Eğer emniyet kemeri takarsanız, size çikolata vereceğim" diye söz veren trafik polisi, bir sonraki kontrolde emniyet kemerlerini takan ilkokul öğrencilerine çikolata ikram ederek sözünü yerine getirdi.
Amasya'da servise binen ilkokul öğrencilerine, "Eğer emniyet kemeri takarsanız, size çikolata vereceğim" diye söz veren trafik polisi, bir sonraki kontrolde emniyet kemerlerini takan ilkokul öğrencilerine çikolata ikram ederek sözünü yerine getirdi.
Amasya Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli bir polis memuru, bir hafta önce öğrenci servisinde yaptığı denetimde, çocuklara emniyet kemerini taktıklarında çikolata vereceğini söyledi.
Polis memuru bir hafta sonra tekrar denetim yaptığı öğrenci servisinde bütün öğrencilerin emniyet kemeri taktığını görerek, öğrencilere çikolata ikram etti.
Öğrencilerden Yusuf Eymen, emniyet kemeri alışkanlığı kazandıklarını ifade ederek, "Polis abimiz bize çikolata verdi. Çünkü kemerlerimizi taktığımız için. Herkes servise bindiğinde kemerlerini taksın, polis ağabeye teşekkür ederim." dedi.
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