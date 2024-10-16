Sözünü tutan trafik polisi emniyet kemeri takan öğrencilere çikolata verdi

Amasya'da servise binen ilkokul öğrencilerine, "Eğer emniyet kemeri takarsanız, size çikolata vereceğim" diye söz veren trafik polisi, bir sonraki kontrolde emniyet kemerlerini takan ilkokul öğrencilerine çikolata ikram ederek sözünü yerine getirdi.

Amasya Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli bir polis memuru, bir hafta önce öğrenci servisinde yaptığı denetimde, çocuklara emniyet kemerini taktıklarında çikolata vereceğini söyledi.

Polis memuru bir hafta sonra tekrar denetim yaptığı öğrenci servisinde bütün öğrencilerin emniyet kemeri taktığını görerek, öğrencilere çikolata ikram etti.