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        Evde çıkan yangın, bitişiktekine de sıçradı

        AMASYA'da müstakil bir evde çıkıp, bitişiğindeki eve de sıçrayan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 16:14 Güncelleme: 18.10.2024 - 16:20
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        Evde çıkan yangın, bitişiktekine de sıçradı
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        AMASYA’da müstakil bir evde çıkıp, bitişiğindeki eve de sıçrayan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında evlerden biri kullanılamaz hale gelirken, diğerinin çatısı yandı.

        Savadiye Mahallesi’nde Bayram Koç’a ait tek katlı müstakil evde bu sabah yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyüp, bitişiğindeki Rıza Koç’un evinin çatısına sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Koç’un evi kullanılamaz hale gelirken, diğerinin ise çatısı yandı.

        Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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