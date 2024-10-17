Merzifon'da cami inşaatı yararına kermes düzenlendi

Amasya'nın Merzifon ilçesinde Mehmetçik Camisi inşaatı için kermes düzenlendi.

Merzifon İlçe Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Merzifon Şubesi işbirliğiyle Çelebi Sultan Mehmet Medresesi'nde düzenlenen kermeste kitap, yöresel yemekler ve el işleri satışa sunuldu.

İlçe Müftülüğü Şube Müdürü Ahmet Turan Gümüş, gazetecilere yaptığı açıklamada, kermesin 3 gün açık kalacağını belirtti.

Merzifon halkının yardımseverliğini bir kez daha gösterdiğini dile getiren Gümüş,"Mehmetçik Camisi inşaatı giderleri için hayırsever vatandaşlarımızın, Kur'an Kursu öğreticilerimizin, öğrencilerimizin destekleriyle kermes açtık. Merzifon halkı bizleri yalnız bırakmadı. Kermesimize katılım sağlayan, destek veren herkesten Allah razı olsun." diye konuştu.