Amasya Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Mustafa Saatci konuştu:

–Amasya Pancar Ekicileri Kooperatif Başkanlığı seçimlerinde yeniden seçilerek güven tazeleyen Mustafa Saatçi, “Seçim süreci içerisinde yarışa dahil olan diğer adaylarımızı ve onları desteklemek durumunda olan çiftçilerimizi de bu şölen havasında geçen süreye dahil oldukları ve katkıda bulundukları için can-ı gönülden tebrik ediyorum" dedi.

Saatci ve ekibinin yeni dönemi için Suluova Şeker Fabrikası önünde kurban kesilerek dualar edildi.

Saatci, gazetecilere yaptığı açıklamada, önümüzdeki 4 yıl için hem güven tazelemiş hem de pancar ekicisi çiftçilerin sorumluluğunu yeniden üstlenmiş olduklarını söyledi.