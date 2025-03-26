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        Amasya'da öğrenciler "zimem defteri" geleneğini yaşattı

        Amasya'da lise öğrencileri, Osmanlı'dan günümüze kadar gelen "zimem defteri" uygulamasıyla ekmek büfesine borçlarını ödeyemeyen ihtiyaç sahibi vatandaşların veresiye borçlarını ödedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 15:03 Güncelleme: 26.03.2025 - 15:22
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        Amasya'da öğrenciler "zimem defteri" geleneğini yaşattı
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        Amasya'da lise öğrencileri, Osmanlı'dan günümüze kadar gelen "zimem defteri" uygulamasıyla ekmek büfesine borçlarını ödeyemeyen ihtiyaç sahibi vatandaşların veresiye borçlarını ödedi.

        Amasya Torumtay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, "Ekmeğimi Paylaşıyorum" adlı proje başlattı.

        Proje kapsamında oluşturulan yardım kutusuna, öğrenciler harçlıklarından artırdıkları paraları attı.

        Toplanan 8 bin 600 lirayla bir ekmek büfesine borcu olan ihtiyaç sahibi vatandaşların veresiye defterindeki borçları kapatıldı.

        Okul Müdürü Mürsel Topsakal, öğrencileriyle gurur duyduklarını ve öğrencilerde yardımlaşma bilincini oluşturduğu için bu tarz projeleri her zaman desteklediklerini söyledi.

        Öğrencilerden Tuğra Yusuf Akyürek ise "Arkadaşlarımız arasında para topladık, aslında herkes gönlünden ne koptuysa verdi ve bu borcu kapattık. Bir iyilik yapmak, yardımlaşmak, gerçekten çok güzel bir duyguydu. Arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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