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        Merzifon'da Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası düzenlendi

        Amasya'nınMerzifon ilçesinde Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 15:59 Güncelleme: 21.04.2025 - 15:59
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        Merzifon'da Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası düzenlendi
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        Amasya’nınMerzifon ilçesinde Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası gerçekleştirildi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Fen Lisesi Spor Salonunda düzenlenen turnuvada, öğrenciler çeşitli akıl ve zeka oyunlarında yeteneklerini ortaya koydu.

        Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan, turnuvayı ziyaret ederek, öğrencilerle sohbet etti.

        Karaaslan, bu tür organizasyonların öğrencilerin stratejik düşünme, problem çözme, hızlı karar verme becerileri ve zihinsel gelişimi açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat ise bu tür etkinlikleri düzenleyerek eğitim ve öğretim faaliyetlerinin zenginleştirilmesine katkı sağlamayı amaçladıklarını kaydetti.

        Turnuva sonrasında dereceye giren öğrencilere madalya ve çeşitli hediyeler verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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