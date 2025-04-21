Merzifon'da Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası düzenlendi

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat ise bu tür etkinlikleri düzenleyerek eğitim ve öğretim faaliyetlerinin zenginleştirilmesine katkı sağlamayı amaçladıklarını kaydetti.

Karaaslan, bu tür organizasyonların öğrencilerin stratejik düşünme, problem çözme, hızlı karar verme becerileri ve zihinsel gelişimi açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan, turnuvayı ziyaret ederek, öğrencilerle sohbet etti.

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