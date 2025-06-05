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        Taşova'da Kurban Bayramı bayramlaşma programı düzenlendi

        –Taşova Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı tarafından Kurban Bayramı bayramlaşma programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 16:58 Güncelleme: 05.06.2025 - 17:01
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        Taşova'da Kurban Bayramı bayramlaşma programı düzenlendi
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        –Taşova Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı tarafından Kurban Bayramı bayramlaşma programı düzenlendi.

        Öğretmenevi bahçesinde düzenlenen geleneksel bayramlaşma programında, Kaymakam Salih Kartal ve Belediye Başkanı Ömer Özalp, protokol üyeleri, muhtarlar ve vatandaşların bayramını kutladı.

        Kaymakam Kartal, tüm katılımcıların bayramını kutlayarak sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmeleri diledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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