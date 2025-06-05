Taşova'da Kurban Bayramı bayramlaşma programı düzenlendi

Kaymakam Kartal, tüm katılımcıların bayramını kutlayarak sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmeleri diledi.

Öğretmenevi bahçesinde düzenlenen geleneksel bayramlaşma programında, Kaymakam Salih Kartal ve Belediye Başkanı Ömer Özalp, protokol üyeleri, muhtarlar ve vatandaşların bayramını kutladı.

–Taşova Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı tarafından Kurban Bayramı bayramlaşma programı düzenlendi.

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