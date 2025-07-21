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        Amasya'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

        Amasya'nınMerzifon ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 14:40 Güncelleme: 21.07.2025 - 14:40
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        Amasya'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
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        Amasya'nınMerzifon ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

        Adem T. idaresindeki 05 DH 415 plakalı otomobil, Merzifon-Çorum kara yolu Amasya Merzifon Havalimanı Kavşağı'nda, Ali Ü. yönetimindeki 19 AEL 250 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada araçlarda bulunan Elif T, İkra T, Şaziye Y, Sabire Ü, Şeyda D. ve Ceylan K. yaralandı.

        Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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