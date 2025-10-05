Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Amasya'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Amasya'da meydana gelen trafik kazasında, bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2025 - 14:06 Güncelleme: 05.10.2025 - 14:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amasya'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Amasya’da meydana gelen trafik kazasında, bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        A.T.nin kullandığı 59 AKG 609 plakalı otomobil, Tokat-Amasya kara yolu, Cezaevi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, sağlık ekiğlerince hastaneye kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        43'üncü kattan düştü! Şüpheli ölümde dosya sil baştan!
        43'üncü kattan düştü! Şüpheli ölümde dosya sil baştan!
        "Hakem 3 tane kırmızı kartı atladı!"
        "Hakem 3 tane kırmızı kartı atladı!"
        Kırmızı bültenle aranan 6 kişi yakalandı!
        Kırmızı bültenle aranan 6 kişi yakalandı!
        Su kesintisi sonrasındaki enfeksiyon riskine karşı uyarı!
        Su kesintisi sonrasındaki enfeksiyon riskine karşı uyarı!
        Bitcoin'de yeni tarihi zirve
        Bitcoin'de yeni tarihi zirve
        Salacak canavarı! Boğaz'da 3'ü çocuk 4 kişiyi denize atarak öldürdü!
        Salacak canavarı! Boğaz'da 3'ü çocuk 4 kişiyi denize atarak öldürdü!
        Orta kulak iltihabı deyip geçmeyin! İşitme kaybına neden olabilir
        Orta kulak iltihabı deyip geçmeyin! İşitme kaybına neden olabilir
        İşte Tedesco'nun Samsunspor 11'i!
        İşte Tedesco'nun Samsunspor 11'i!
        Serin ve yağmurlu hava!
        Serin ve yağmurlu hava!
        Yoklukları % 56 kayba neden oldu
        Yoklukları % 56 kayba neden oldu
        Okullarda idrar yolu enfeksiyonu riski artıyor
        Okullarda idrar yolu enfeksiyonu riski artıyor
        "Liverpool'dan eser yoktu!"
        "Liverpool'dan eser yoktu!"
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Trump: Netanyahu razı olmalı
        Trump: Netanyahu razı olmalı
        Derbide her şey var kazanan yok!
        Derbide her şey var kazanan yok!
        Türk aktivistler yaşadıklarını anlattı
        Türk aktivistler yaşadıklarını anlattı
        Yakalayanın kısmeti açılıyor!
        Yakalayanın kısmeti açılıyor!
        "Artık devlet olarak biz kiralık konut vereceğiz"
        "Artık devlet olarak biz kiralık konut vereceğiz"
        Okan Buruk'tan hakeme sert eleştiri!
        Okan Buruk'tan hakeme sert eleştiri!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!

        Benzer Haberler

        Otomobil, TIR'a arkadan çarptı: 1'i ağır, 5 yaralı
        Otomobil, TIR'a arkadan çarptı: 1'i ağır, 5 yaralı
        ÜNİ-DOKAP Uluslararası Öğrenci Kampı'na OMÜ 25 öğrenciyle katıldı
        ÜNİ-DOKAP Uluslararası Öğrenci Kampı'na OMÜ 25 öğrenciyle katıldı
        Okul servisi ile elektrikli bisiklet çarpıştı, 2 yaralı, kaza kamerada
        Okul servisi ile elektrikli bisiklet çarpıştı, 2 yaralı, kaza kamerada
        Amasya'da uyuşturucu operasyonunda 9 tutuklama
        Amasya'da uyuşturucu operasyonunda 9 tutuklama
        Amasya'da ÜNİ-DOKAP Uluslararası Öğrenci Kampı başladı
        Amasya'da ÜNİ-DOKAP Uluslararası Öğrenci Kampı başladı
        Amasya Şeker Fabrikası'nda 72. pancar alım kampanyası için tören düzenlendi
        Amasya Şeker Fabrikası'nda 72. pancar alım kampanyası için tören düzenlendi