Amasya'da ÜNİ-DOKAP Uluslararası Öğrenci Kampı başladı

–Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (DOKAP) Üniversiteler Birliği (ÜNİ-DOKAP) tarafından düzenlenen, Uluslararası Öğrenci Kampı düzenlenen törenle başladı.

Taşova ilçesindeki Boraboy Gölü Tabiat Parkı'nda gerçekleştirilen kampa, 42 farklı ülkeden yaklaşık 400 uluslararası öğrencinin yanı sıra, akademisyenler ve idari personel katıldı.

Sudanlı öğrenci Abubakar Mustafa’nın Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan açılış törenine, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar da katıldı.

Özvar, burada yaptığı konuşmada, 15 üniversitenin rektörü ve öğrencileriyle olmaktan mutlu olduğunu söyledi.

Türkiye’de Yükseköğretim sistemine bağlı üniversitelerin bugün itibarıyla, uluslaşmaya ehemmiyet veren ve bu alanda önemli mesafeler kat eden kurumlar olduğunu belirten Özvar, şunları kaydetti:

"Bugün Türkiye’de binleri, on binleri ve yüz binleri aşan uluslararası öğrenciler var. Uluslararası öğrencilerimizin geldiği ülkelere baktığımızda, 190 ülkeyi aşan farklı ülkeden öğrenci ağırlıyoruz. Türk üniversitelerinde okumayı hak eden bütün uluslararası öğrenci adaylarına kapımız açıktır. Bizim temel hedefimiz sadece Türk gençliğine değil, imkanlar ölçüsünde üniversitelerimizde okumayı başarabilen ve hak eden adaylara da yüksek öğretim imkanı sunmaktır. Bu konuda üniversitelerimiz geçmiş yıllarla mukayese edildiğinde fevkalade önemli mesafeler kat etmiş olduğunu paylaşmak isterim."

Bugün Amasya kent merkezinde, Filistin ve Küresel Sumud Filosu'na destek yürüyüşü düzenlediklerini hatırlatan Özvar, "Gazze konusunda bugün sadece üniversitelerimizde okuyan Türk öğrencilerimiz değil uluslararası öğrenciler de tek yürek olmuş vaziyettedir. Bugün üniversitelerimizde okuyan binlerce gencimizin, Gazze için ortak tek bir yüreklerinin olduğunu rahatlıkla söylememiz mümkündür. Öğrenciler bizim ortak geleceğimizdir." diye konuştu.

Kırgızistan asıllı 19 Mayıs Üniversitesi öğrencisi Azema Arzieva ise kampa katılmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, “Bu kamp sayesinde farklı arkadaşlıklar ediniyoruz, farklı ülkelerden gelen insanlar var onlarla arkadaşlık kurmak ve Filistin hakkında konuşmak gurur verici." dedi.

Konuşmaların ardından, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Koca tarafından konser verildi.