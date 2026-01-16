Amasya'da yanan otomobil kullanılamaz hale geldi

Amasya’da seyir halindeyken motor kısmında yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi. Hacı İlyas Mahallesi'nde 05 DC 490 plakalı otomobiliyle seyir halindeki S.Ö. (54), motor kısmından duman çıktığını fark edince aracı yol kenarında durdurdu. Kısa sürede alevlerin sardığı otomobilden zaman zaman patlama sesleri duyuldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.