Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri Haberleri

        Amasya'da yanan otomobil kullanılamaz hale geldi

        Amasya'da seyir halindeyken motor kısmında yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2026 - 18:02 Güncelleme: 16.01.2026 - 18:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amasya'da yanan otomobil kullanılamaz hale geldi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Amasya’da seyir halindeyken motor kısmında yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Hacı İlyas Mahallesi'nde 05 DC 490 plakalı otomobiliyle seyir halindeki S.Ö. (54), motor kısmından duman çıktığını fark edince aracı yol kenarında durdurdu.

        Kısa sürede alevlerin sardığı otomobilden zaman zaman patlama sesleri duyuldu.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bahis oynayan teknik direktörlerin cezaları açıklandı!
        Bahis oynayan teknik direktörlerin cezaları açıklandı!
        3. çocuk katil vakası! 17 yaşındaki Atlas öldü!
        3. çocuk katil vakası! 17 yaşındaki Atlas öldü!
        Kaçış yolunda korkunç cinayet!
        Kaçış yolunda korkunç cinayet!
        3 yaşındaki Yağız'ı fıstık öldürdü! İhmalle suçlanan doktorun cezasına aileden tepki!
        3 yaşındaki Yağız'ı fıstık öldürdü! İhmalle suçlanan doktorun cezasına aileden tepki!
        Nakit parayla altın almak yasaklandı mı?
        Nakit parayla altın almak yasaklandı mı?
        EMA ve FDA'dan ilaçta yapay zeka adımı
        EMA ve FDA'dan ilaçta yapay zeka adımı
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Leyla Aydemir davası 12 Şubat'a ertelendi
        Leyla Aydemir davası 12 Şubat'a ertelendi
        Karlov suikastı planlayıcısı Cemal Karaata adını değiştirmiş
        Karlov suikastı planlayıcısı Cemal Karaata adını değiştirmiş
        Paylaşımla gelen katliam... Ada ile Mert'i öldürdü! Bir baba bunu nasıl yapar?
        Paylaşımla gelen katliam... Ada ile Mert'i öldürdü! Bir baba bunu nasıl yapar?
        Serdal Adalı'dan transfer açıklaması!
        Serdal Adalı'dan transfer açıklaması!
        Kante'de geri sayım! Yönetim Arap Yarımadası'nda
        Kante'de geri sayım! Yönetim Arap Yarımadası'nda
        Miras davası sonuçlandı
        Miras davası sonuçlandı
        Garajdaki kaykayı bulabilir misiniz?
        Garajdaki kaykayı bulabilir misiniz?
        Bir rekor da ikinci elden geldi
        Bir rekor da ikinci elden geldi
        Galatasaray'ın konuğu Gaziantep FK!
        Galatasaray'ın konuğu Gaziantep FK!
        "Tecrübeli isimlerle çalışmak konfor alanı sağlıyor"
        "Tecrübeli isimlerle çalışmak konfor alanı sağlıyor"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Türkiye vazgeçilmez aktör haline geldi"
        "Türkiye vazgeçilmez aktör haline geldi"
        Tık avcılarının kurbanı oldu
        Tık avcılarının kurbanı oldu

        Benzer Haberler

        Amasya'da seyir halindeyken alev alan otomobil yandı
        Amasya'da seyir halindeyken alev alan otomobil yandı
        Karne almaya giderken sokak köpekleri peşine takılınca apartmana sığındı
        Karne almaya giderken sokak köpekleri peşine takılınca apartmana sığındı
        Suluova'da 9 bin öğrencinin karne heyecanı
        Suluova'da 9 bin öğrencinin karne heyecanı
        Tek ebeveynli ailelere güçlü destek: Kapsayıcı Eğitim Projesi tamamlandı
        Tek ebeveynli ailelere güçlü destek: Kapsayıcı Eğitim Projesi tamamlandı
        Amasya'da trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı
        Amasya'da trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı
        Amasya'da trafik kazaları kamerada
        Amasya'da trafik kazaları kamerada