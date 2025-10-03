Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Amasya Şeker Fabrikası'nda 72. pancar alım kampanyası için tören düzenlendi

        Amasya Şeker Fabrikası'nın 72. pancar alım kampanyasının başlaması dolayısıyla Suluova'daki tesislerinde tören gerçekleştirildi.

        Giriş: 03.10.2025 - 18:08 Güncelleme: 03.10.2025 - 18:08
        Amasya Şeker Fabrikası'nda 72. pancar alım kampanyası için tören düzenlendi
        Amasya Şeker Fabrikası'nın 72. pancar alım kampanyasının başlaması dolayısıyla Suluova'daki tesislerinde tören gerçekleştirildi.

        Vali Önder Bakan, buradaki törende yaptığı konuşmada, Amasya Şeker Fabrikası'nın pancar alım kampanyasının başlaması dolayısıyla bayram havası yaşandığını söyledi.

        Amasya Şeker Fabrikası'nın faaliyete geçmesinin bölgede Suluova isimli bir ilçenin kuruluşuna neden olduğunu dile getiren Bakan, "Rahmetli Başbakanımız Adnan Menderes ve çalışma arkadaşlarını tekrar rahmetle anıyorum. Hem geçmişte emeği geçenleri hem de bugün şehrimizde birlik ve beraberlik için çalışan arkadaşlarımızı katkılarından dolayı tebrik ediyorum. 72. kampanyanın üreticilerimize, çiftçilerimize bereket getirmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Amasya Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Mustafa Saatci ise pancar alım fiyatını Türkiye Şeker Fabrikaları'nın bir hafta önce kota tamamlama primi dahil tonu 2 bin 975 liradan açıkladığını belirterek, "Yapılan girişimler ve Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle bu rakam 3 bin 100 lira olarak revize edildi. Bizim de pancar alım fiyatımız bu olacak. İlaveten küspe primi verilecektir." diye konuştu.

        Fabrikaya pancarını teslim eden çiftçilere 72. yıl anı plaketi ile hediyeler verildi.

        Daha sonra dua edilip, kurban kesildi.

        Programa AK Parti Amasya milletvekilleri Hasan Çilez ve Haluk İpek, CHP Amasya Milletvekili Reşat Karagöz, Suluova Kaymakamı Şafak Gürçam, Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Özarslan ile davetliler katıldı.

