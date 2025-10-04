ÜNİ-DOKAP Uluslararası Öğrenci Kampı'na OMÜ 25 öğrenciyle katıldı

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Üniversiteler Birliği (ÜNİ-DOKAP) tarafından düzenlenen Uluslararası Öğrenci Kampı'nda Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), 14 ülkeden 25 öğrencisiyle yer aldı.

Amasya Üniversitesi ev sahipliğinde Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın katılımıyla, "Dilimiz farklı, kalbimiz aynı" temasıyla düzenlenen kampta Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi.

Ardından Boraboy Gölü Tabiat Parkı'ndaki açılış programında OMÜ Felsefe ve Din Bilimleri doktora öğrencisi Filistinli Rita Eid de konuşma yaptı.

Etkinliğin ikinci gününde açılan OMÜ tanıtım standını, Özvar ile OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın da ziyaret etti.

Standın ilk bölümünde Filistinli öğrenciler ülkelerine özgü kültürel öğeleri sergilerken, ikinci bölümde OMÜ'nün uluslararasılaşma politikaları ve öğrencilere yönelik destek mekanizmaları tanıtıldı.

Üçüncü bölümde ise farklı ülkelerden gelen öğrenciler kendi kültürlerine ait yemek ve sanatsal ürünleri sundu.