        Amasya Kitap Fuarı sona erdi

        Amasya Belediyesince bu yıl ilki düzenlenen Amasya Kitap Fuarı sona erdi.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2025 - 19:53 Güncelleme: 05.10.2025 - 19:59
        Amasya Kitap Fuarı sona erdi
        Amasya Belediyesince bu yıl ilki düzenlenen Amasya Kitap Fuarı sona erdi.

        İstasyon Mahallesi'ndeki kapalı pazar yerinde, 27 Eylül'de başlayan fuara 97 yayınevi ve 87 yazar katıldı.

        Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, yaptığı açıklamada, "Hafta sonları istediğimiz talebe ve yoğunluğa ulaşmamıza rağmen, hafta içinde istediğimiz talep ve yoğunluğu maalesef oluşturamadığımızı düşünüyoruz. Ancak gelen yayınevlerimizin tamamı çok mutlu bir şekilde şehrimizden ayrılacaklar. Darısı ikincisine diyoruz. Devamını mutlaka yapacağız. Tüm şehir mutlu, hemşerilerimiz mutlu, şimdiden ikincisi hayırlı olsun." diye konuştu.

        Fuarın son günü yoğunluk dikkati çekti.

