        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Amasya'da "Sevginin Dili Cicim Dokumada" sergisinin açılış ve panel programı gerçekleştirildi

        AmasyaSabuncuoğlu Şerefeddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından TÜBİTAK 2204-A kapsamında hazırlanan "Sevginin Dili Cicim Dokumada" sergisi ve panel programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2025 - 17:28 Güncelleme: 11.12.2025 - 17:28
        Amasya'da "Sevginin Dili Cicim Dokumada" sergisinin açılış ve panel programı gerçekleştirildi
        AmasyaSabuncuoğlu Şerefeddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından TÜBİTAK 2204-A kapsamında hazırlanan “Sevginin Dili Cicim Dokumada” sergisi ve panel programı gerçekleştirildi.

        Sergide yer alan eserler, cicim dokuma geleneğinin saha çalışmaları, usta görüşmeleri ve öğrencilerin modern tasarım denemeleriyle bir araya getirilmesiyle oluşturuldu.

        Cicim dokumanın Amasya’nın kültürel mirasındaki yeri vurgulanırken, çalışmalar ziyaretçiler tarafından ilgiyle incelendi.

        Panelde konuşmacılar, cicim dokumanın tarihini, önemini ve değerler eğitimiyle ilişkisini ele aldı.

        Program plaket takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

        Programa, İl Millî Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, Amasya Valisi Önder Bakan'ın eşi Elif Bakan, Prof. Dr. Dudu Duygu Kılıç, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Abdulkadir Polat, öğretim üyeleri, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

