Amasya'da "Sevginin Dili Cicim Dokumada" sergisinin açılış ve panel programı gerçekleştirildi

Sergide yer alan eserler, cicim dokuma geleneğinin saha çalışmaları, usta görüşmeleri ve öğrencilerin modern tasarım denemeleriyle bir araya getirilmesiyle oluşturuldu.

AmasyaSabuncuoğlu Şerefeddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından TÜBİTAK 2204-A kapsamında hazırlanan “Sevginin Dili Cicim Dokumada” sergisi ve panel programı gerçekleştirildi.

