Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Amasya'da nehre düşen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Amasya'da otomobilin nehre düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2025 - 03:52 Güncelleme: 30.12.2025 - 03:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amasya'da nehre düşen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Amasya'da otomobilin nehre düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz öğrenilmeyen 26 ER 251 plakalı otomobil, İstasyon Köprüsü korkuluklarına çarparak Yeşilırmak Nehri'ne düştü.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada Batuhan K. (34) kendi imkanlarıyla sudan çıkmayı başardı.

        İtfaiye ekipleri de aracın içindeki Emre G'yi (29) çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Emre G'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Batuhan K. tedbir amacıyla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Erden Timur tutuklandı
        Erden Timur tutuklandı
        Donald Trump, Binyamin Netanyahu ile görüştü
        Donald Trump, Binyamin Netanyahu ile görüştü
        İspanya'ya HÜRJET satışı için imzalar atıldı
        İspanya'ya HÜRJET satışı için imzalar atıldı
        Okullar tatil mi?
        Okullar tatil mi?
        14 futbolcu için "şike" iddiasıyla tutuklama talebi!
        14 futbolcu için "şike" iddiasıyla tutuklama talebi!
        TFF'den bahis soruşturması kapmasında 428 yeni sevk!
        TFF'den bahis soruşturması kapmasında 428 yeni sevk!
        Yerlikaya: Yalova'da 3 polis şehit oldu 8 polis yaralı
        Yerlikaya: Yalova'da 3 polis şehit oldu 8 polis yaralı
        Öldürüp boş araziye gömdü
        Öldürüp boş araziye gömdü
        Hakan Çalhanoğlu için flaş iddia: Bonservisini duyurdular!
        Hakan Çalhanoğlu için flaş iddia: Bonservisini duyurdular!
        Fatih Altaylı hakkında tahliye kararı
        Fatih Altaylı hakkında tahliye kararı
        3 polisin şehit olduğu hain saldırıda yeni ayrıntılar!
        3 polisin şehit olduğu hain saldırıda yeni ayrıntılar!
        33 yaşındaki kadın kayboldu! Kampta kâbus!
        33 yaşındaki kadın kayboldu! Kampta kâbus!
        "Ukrayna Putin'in konutunu hedef almayı denedi"
        "Ukrayna Putin'in konutunu hedef almayı denedi"
        Okan Karacan etkin pişmanlıktan faydalandı
        Okan Karacan etkin pişmanlıktan faydalandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eli kanlı canilerle mücadele sürecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eli kanlı canilerle mücadele sürecek
        Kassam Tugayları: Ebu Ubeyde şehit oldu
        Kassam Tugayları: Ebu Ubeyde şehit oldu
        BES'te devlet katkısı oranı azalıyor
        BES'te devlet katkısı oranı azalıyor
        Osimhen devlerin radarında!
        Osimhen devlerin radarında!
        'Özel biri' değil, skandal biri!
        'Özel biri' değil, skandal biri!
        2025 yılının magazin olayları
        2025 yılının magazin olayları

        Benzer Haberler

        Amasya'da kontrolden çıkan otomobil köprüden Yeşilırmak Nehri'ne uçtu: 1 öl...
        Amasya'da kontrolden çıkan otomobil köprüden Yeşilırmak Nehri'ne uçtu: 1 öl...
        Amasya Valiliği'nden sahte 'kar tatili' paylaşımlarına ilişkin açıklama
        Amasya Valiliği'nden sahte 'kar tatili' paylaşımlarına ilişkin açıklama
        Otomobil takla attı: 1 yaralı
        Otomobil takla attı: 1 yaralı
        Korkuluğa saplanan kediyi itfaiyeciler kurtardı
        Korkuluğa saplanan kediyi itfaiyeciler kurtardı
        Amasya'da korkuluk demirlerine saplanan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
        Amasya'da korkuluk demirlerine saplanan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
        Amasya Valisi Önder Bakan, Göynücek'te öğrencilerle bir araya geldi
        Amasya Valisi Önder Bakan, Göynücek'te öğrencilerle bir araya geldi