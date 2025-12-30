Amasya'da nehre düşen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Amasya'da otomobilin nehre düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz öğrenilmeyen 26 ER 251 plakalı otomobil, İstasyon Köprüsü korkuluklarına çarparak Yeşilırmak Nehri'ne düştü.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada Batuhan K. (34) kendi imkanlarıyla sudan çıkmayı başardı.
İtfaiye ekipleri de aracın içindeki Emre G'yi (29) çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Emre G'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Batuhan K. tedbir amacıyla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
