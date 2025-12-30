Amasya'da nehre düşen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

İtfaiye ekipleri de aracın içindeki Emre G'yi (29) çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Emre G'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz öğrenilmeyen 26 ER 251 plakalı otomobil, İstasyon Köprüsü korkuluklarına çarparak Yeşilırmak Nehri'ne düştü.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.