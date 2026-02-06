Amasya'da uyuşturucu operasyonunda 11 zanlı tutuklandı

Amasya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 11'i tutuklandı. Merzifon ve Suluova ilçelerinde cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü. İl genelinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerdeki aramada 750 sentetik ecza hapı, 105 gram sentetik uyuşturucu emdirilmiş tütün, 87,80 gram esrar, 1,26 gram sentetik uyuşturucu ile kurusıkı tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı, 1 şüpheli ise serbest bırakıldı.

