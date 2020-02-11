Fatih İlkokulu ile OKA arasında imza töreni

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Amasya Merkez Fatih İlkokulu ile Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) arasında teknik destek proje imza töreni yapıldı.

Amasya Merkez Fatih İlkokulu tarafından OKA 2019 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında sunulan TR83/2019/TD/131 referans numaralı proje kabul edildi. Teknik destek projesi kapsamında Amasya Fatih İlkokulu ve Amasya’nın Göynücek ilçesine bağlı 5 ilkokuldan katılımcı toplam 25 öğretmene 4 gün 28 saat “Mindfulness Öğretmen Eğitimi” verilecek ve eğitim ile ilgili farkındalığın artmasına yönelik sürdürülebilirlik sağlanacak. Projenin sözleşmesi OKA İl Koordinatörü Erdin Güden ile Amasya Merkez Fatih İlkokulu Müdürü Hasan Ilıcak, Proje Koordinatörü Berrak Sarıçam tarafından OKA Amasya Yatırım Destek Ofisinde imza tören yapıldı.

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