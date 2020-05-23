Amasya´da yaylalar beyaza büründü

<br>Sinan HARMANCI/HAMAMÖZÜ(Amasya), (DHA)AMASYA´nın Hamamözü ilçesinin yüksek kesimleri yağan karla beyaza büründü. <br>Amasya´da gece yarısı başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerde etkili oldu. Hamamözü ilçesinin yüksek kesimleri yağan karla beyaza bürüdü. Kar yağışı ilçeye bağlı Gölköy ve Alan Yaylaları'nda kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.DHA-Genel Türkiye-Amasya / Hamamözü Sinan HARMANCI<br>2020-05-23 11:42:41<br>
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.