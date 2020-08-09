Düğün salonlarında koronavirüs denetimi: Gelin ile damat sosyal mesafeli dans etti

Ülke genelinde olduğu gibi Amasya’da da düğün salonlarında koronavirüs denetimleri yapıldı. Ekipler cuma, cumartesi ve pazar günü 30 düğün salonunu denetledi. Denetimlerde renkli görüntüler de vardı, gelin ve damadın sosyal mesafeli dans etmesi konuklardan bol bol alkış aldı.

Düğünleri denetleyen Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ve motorize ekipler Amasya genelinde düğün salonlarında koronavirüs denetimi yaptı.

Ekipler maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda düğün sahiplerini uyardı. Düğün sahiplerinin ve düğüne gelenlerin de maske, sosyal mesafe ve hijyen konusuna dikkat ettikleri görüldü. Düğüne giden vatandaşların girişlerde ateşleri ölçüldü, dezenfektan verildi.

Düğün salonlarında her 15 dakikada bir maskelerin çıkarılmaması, sosyal mesafeye uyulması konusunda uyarılar yapıldı. Düğün sahiplerinden Selami Kalkan, “Tedbirleri alıyoruz, maskesiz hiç kimseyi sokmuyoruz. Çünkü korona yüzünden birbirimize bulaşabilir. Biz düğün sahipleriyiz. Mesafeyi de ayrı tutuyoruz, yanaştırmıyoruz. İyi yani şuanda durum” dedi.

Ekiplerin denetlediği bir diğer düğün salonunda gelin ve damadın sosyal mesafeli dansı konuklardan bol bol alkış aldı. Sosyal mesafeli dans eden Recep Sarı, “Galiba ilk biz yapıyoruz sosyal mesafeli dansı ama çok da memnunuz. Herkese de öneriyorum bu şekilde yapılmasını virüsten dolayı. Gönül isterdi ki eşime sarılaraktan dans etmek ama virüsten ötürü bu şekilde yaptık. Herkese de bu şekilde öneriyorum" diye konuştu.

Gelin Funda Sarı, “Bugün bizim düğünümüz oluyor. Bilirsiniz herkesin en özel günü ama salgın olduğu sebebiyle herkes seviyesini koruyor. Yakınlarımıza bile sarılamıyoruz ama sağlık her şeyden önemli. Eşimle de ilk dansı seviyeli yapmak zorunda kaldık ama memnunuz, dikkat etmemiz gerekiyor çünkü, inşallah bugünlerde geçecek” şeklinde konuştu.

Ekipler 3 gün boyunca 30 düğün salonunu denetledi, vatandaşların kurallara uyduğu gözlendi.

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