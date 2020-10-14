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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Valilik binasının kapıları vatandaşa açıldı

İHA

Valilik binasının kapıları vatandaşa açıldı

Amasya’da vatandaşlar, valiliğe ve sunduğu hizmetlere daha rahat ve kolay bir şekilde erişebilmek için, Amasya Valisi Mustafa Masatlı’nın talimatları doğrultusunda oluşturulan “Hükümet Köprüsü Giriş Kapısı"nı kullanabilecekler.
Vali Masatlı’nın talimatları doğrultusunda valiliğe giriş için “Hükümet Köprüsü Giriş Kapısı” oluşturuldu. Amasya Valiliği tüm birimleriyle vatandaşların iş ve işlemlerine destek olmak için Vali Masatlı’nın öncülüğünde hizmet veriyor.
Ayrıca vatandaşların Açık Kapı Bürosunda sunulan hizmetlerle devlet ile ilgili tüm iş ve işlemleri için destek talebi oluşturabiliyor ve sorunlarına hızlı bir şekilde çözüm bulabiliyor.
Bu kapsamda vatandaşların valilik binasına erişimlerini kolaylaştırmak amacıyla yaya girişine kapalı olan Hükümet Köprüsü girişi artık vatandaşların da kullanımına açıldı.
Bu konuda açıklamalarda bulunan Vali Masatlı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her fırsatta dile getirdiği "Vatandaşlarımızın işini zorlaştırmayacağız, aksine kolaylaştıracağız" düşüncesiyle bu talimatı verdiğini belirterek, valilik kapısının tüm halka daima açık olduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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