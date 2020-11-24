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Amasya’da Yeşilırmak’ı cazibe merkezi yapacak proje için imzalar atıldı

İHA

Amasya’da Yeşilırmak’ı cazibe merkezi yapacak proje için imzalar atıldı

Amasya’da ‘Yeşilırmak Nehri Temizleme, Islah ve Rekreasyon Projesi’ için protokol imzalandı.
Amasya Valisi Mustafa Masatlı, tarihi kente doğal güzellik katan Yeşilırmak’ın temizlenerek cazibe merkezi haline gelmesini amaçladıklarını belirtti. Su kaynaklarının verimli yönetilebilmesi amacıyla uygulanan çalışmalara katkıda bulunmanın önemine değinen Vali Masatlı, “Bu proje ile Yeşilırmak Nehri ve kollarında oluşan kirlilik ile nedenlerini önlemek, bölgede erozyonu engelleyici çalışmalar yapmak, ırmağın akış rejimini düzenlemek ve çevresiyle birlikte Yeşilırmak’ı cazibe merkezi haline getirmeyi amaçlıyoruz. Bu kapsamda Valiliğimizin öncülüğü ve koordinesinde Amasya Belediyesi, Amasya Üniversitesi, Göynücek Belediyesi, Merzifon Belediyesi, Suluova Belediyesi, Taşova Belediyesi, Amasya Orman Bölge Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Devlet Su İşleri 73. Şube Müdürlüğü ile Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliğinin işbirliği ile çalışmalarımıza başlıyoruz” diye konuştu.
Örnek olacak bir çevreci projeyi hayata geçirmiş olacaklarına değinen Masatlı, tüm paydaşlara sağlayacakları katkı dolayısıyla teşekkür etti.
Yeşilırmak’ın geçtiği yerlere hayat katan ve güzelleştiren önemli bir su kaynağı olduğunu hatırlatan Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı da, "Bu çalışmalardan sonra yerleşim alanlarına zarar vermesi söz konusu olmadığı gibi vatandaşlarımız kültürel ve sosyal faaliyetlerle beraber tabiattan daha güzel faydalanma şansı yakalayacak” şeklinde konuştu.
Amasya Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Recep Kürkçü, Göynücek Belediye Başkanı Kadir Fatih Erdoğan, Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı, Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk ve kurum müdürlerinin de yer aldığı toplantıda imzaların atılmasının ardından Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği Müdürü Mustafa Örgüt tarafından projeye ilişkin sunum yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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