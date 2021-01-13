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Amasya'da otomobil yamaçtan devrildi: 4 yaralıyı vatandaşlar çıkardı

İHA

Amasya'da otomobil yamaçtan devrildi: 4 yaralıyı vatandaşlar çıkardı

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Seçil Mete (39) idaresindeki 34 GR 4602 plakalı otomobil, Badal mevkisinde yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki yamaçtan devrildi. Kazada, sürücüyle araçtaki Tarık Mirza (15), Reyhan Naz (9) ile Elif Sena Mete (5) yaralandı. Çevredeki inşaat işçilerinin ve vatandaşların da yardımıyla çıkartılarak sağlık ekiplerince Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından Merzifon Karamustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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