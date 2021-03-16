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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Satışa hazırlanan uyuşturucu, çorabın içinden çıktı

İHA

Satışa hazırlanan uyuşturucu, çorabın içinden çıktı

Amasya’nın Merzifon ilçesinde uyuşturucu ticareti zanlısının satmak için çorabın içine sakladığı uyuşturucu, narkotik ekiplerine takıldı.
Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, 'uyuşturucu ticareti yaptığı' öne sürülen bir şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, M.S.S.’nin (37) içinde bulunduğu aracı ilçe merkezinde durdurdu. Araçta ve araç içerisinde bulunan şahsın üzerinde ve eşyalarında arama yapıldı. Satışa hazırlanan 80,34 gram metamfetamin, sırt çantasındaki çorabın içerisinde ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. ‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan hakim karşısına çıkarılan M.S.S., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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