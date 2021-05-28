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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

76 yaşındaki vatandaş ekmeğini ’sap’tan çıkarıyor

İHA

76 yaşındaki vatandaş ekmeğini ’sap’tan çıkarıyor

Amasya’nın Merzifon ilçesinde 76 yaşındaki İsmet Bilgin, geçimini yaptığı tarım aletleri saplarından sağlıyor.
Merzifon’da ‘Sapçı Pala’ olarak tanınan 76 yaşındaki İsmet Bilgin, uzun yıllar otobüs şoförlüğü yaptıktan sonra emekliye ayrıldı. Emekli olduktan sonra evde boş durmak istemeyen "Sapçı Pala", kendine bir iş yeri açtı. Eski Ekin Pazarı'nda 4 metrekarelik iş yerinde balta sapı, kazma sapı, bel sapı, kürek ve fırın sapı yapan Bilgin, özel kösere taşında bıçak, balta ve makas gibi kesici aletleri bileyliyor.
Kösere taşının diğer bileyleme aletlerine göre daha keskin ve güzel iş çıkardığını aktaran Sapçı Pala, “Saat07.0008.00’de buraya iş yerime geliyorum, akşam üzeri 18.00 gibi evime gidiyorum. Evde boş durup ne yapacağım. Balta sapı, kazma sapı, bel sapı, kürek ve fırın sapı yapıyorum. Kösere taşında balta, bıçak, makas gibi her türlü kesici aleti bileyliyorum. Hem vakit geçiriyorum hem de ekmeğimi kazanıyorum. Buraya arkadaşlarım, tanıdıklarım geliyor, onlarla sohbet ederken bir yandan işimi yapıyorum” diye konuştu.

“Oğluma öğretemedim”
Çoğu meslekte olduğu gibi çırak yetişmediğini belirtip, gençlerin artık masa başı işlere yöneldiğine ve zanaatların artık ilgi görmediğine değinen Bilgin şöyle dedi: “Artık çırak gelmiyor yanımıza, bu işi yapacak olan adam yok. Ben kendi oğluma bile bu işi öğretemedim. Gelip benim yanımda çalışmadı. Bu tür zanaatlarla artık gençler ilgilenmiyor”.

“Merakla izlerim”
Yaşına rağmen işini çok güzel yaptığını dile getiren Muhammed Ali Bilgin şunları söyledi:
“Her gün yanına uğrarım. Yaşına rağmen yaptığı işleri merakla izlerim. İşini çok güzel yapıyor. Memleketimize hayırlı bir iş yapıyor. Herkes işinin hakkını verdiğini görüyor onun için özellikle kurbanlarda ve ekin zamanlarında vatandaşlar gelip saplarını burada yaptırıp bıçak ve baltalarını burada bileylettiriyor. Hırdavatçılar sapları elden veriyor, ‘müşteriler nasıl takarsa taksın’ diyor. Ama pala dayı sapları özenle takıp uçlarını güzelce bileyleyip teslim ediyor. Ne gerekiyorsa hepsini yapıyor.”

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