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        Haberler Gündem Eğitim Amasya Üniversitesi'nde Güzel Sanatlar Fakültesi kuruldu

        Amasya Üniversitesi'nde Güzel Sanatlar Fakültesi kuruldu

        Amasya Üniversitesi bünyesinde Güzel Sanatlar Fakültesi kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 18:30 Güncelleme: 18.12.2023 - 18:30
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        Amasya Üniversitesi'nde Güzel Sanatlar Fakültesi kuruldu
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        Amasya Üniversitesi, 9 fakülte, 3 enstitü, 8 meslek yüksekokulu ve bir yabancı diller yüksekokulu ile eğitim öğretim hizmeti veriyor.

        Rektör Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla üniversitemiz bünyesine Güzel Sanatlar Fakültesi kuruldu. Üniversitemize en son fakülte 2014 yılında kurulmuştu. Dokuz yıl aradan sonra Amasya Üniversitesine bir fakülte kazandırmış olmanın haklı gururunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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