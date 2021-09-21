Başına gelmeyen kalmadı! "3 kere yıkanmak zorunda kaldım" 0:00 / 0:00

İHA

Amasya’da dünyaevine giren damat Yasin Kermen'in başına gelmeyen kalmadı. Talihsiz damat kına gecesi eğlencesinde önce arkadaşlarının yumurtalı saldırısına uğradı. Sonrasında da başından aşağı un, sirke, su, zeytinyağı ve ayçiçek yağı döküldü.

“ARKADAŞLARIMIN ARASINDAKİ SON BEKAR BENDİM”

İHA'nın haberine göre arkadaş grubunda bulunanların hepsinin düğünlerinde benzer durumların yaşandığını anlatan damat Yasin Kermen, “Biz 15-20 kişilik bir arkadaş grubuyuz. İçlerinde son kalan bekar bendim. Hepsinin birikimi bana patlamış oldu. Yumurta sağanağıyla başlayan saldırı daha sonra un ve sirkeyle devam etti” dedi.

“BULAŞIK DETERJANIYLA 3 KERE YIKANMAK ZORUNDA KALDIM”

Sırılsıklam olmasına rağmen sabırla arkadaşlarının saldırısının sonlanmasını bekleyen 33 yaşındaki Kermen, “Bulaşık deterjanıyla 3 kere yıkanmak zorunda kaldım. Sirke, zeytinyağı ve ayçiçeği yağının kokusu zor çıkıyor” diye konuştu.

Öte yandan İnci Dağ ile hayatını birleştiren Kermen, düğüne katılan arkadaşları ve misafirlerinden yanan ormanların yeniden yeşertilmesine dikkat çekmek amacıyla davetiyeyle birlikte dağıtılan ağaç tohumlarını toprakla buluşturmalarını istedi.