Çocukluk hayalini gerçekleştirmek için kilolarını umursamadan futbol oynamaya karar veren Kılıç, oynadığı futbolla başvurduğu amatör kulüpte dikkati çekti.

İlk olarak Karabeylerspor'da forma giyen 130 kiloluk sol ayaklı forvet Kılıç, bu sezon başında Karesibeyi Vicdaniyespor'a transfer oldu.

Kılıç, kısa sürede yeni takımına uyum sağlayarak sevilen bir oyuncu oldu. Antrenmanlarda neşeli ve samimi tavırlarıyla dikkati çeken Kılıç, gösterdiği performansla da takımın önemli oyuncularından biri oldu.

Golcü Kılıç, kilolarına rağmen rakiplere uyguladığı baskı ve etkili oyunuyla rakip defansına zor anlar yaşatıyor.

"OLUMSUZ BAKIŞLARI OYUNUMLA ŞAŞIRTIYORUM"

Fenerbahçe taraftarı olan Kılıç, çok beğendiği Fenerbahçeli oyuncu Vedat Muric'i kendisine örnek alıyor. Genç oyuncu, sıkı çalışmalarla kilo vermeyi ve Fenerbahçe forması girmeyi hayal ediyor.

Hasan Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada futbola olan sevgisini vurgulayarak, bu sevgiye kilolarının engel olmadığını söyledi.

Kendisini sahada ilk kez görenlerin şaşırdığını, ancak oynadığı futbolla onların şaşkınlığını hayranlığa dönüştürdüğünü anlatan Kılıç, "Maça çıktığımda, daha önce beni görmemiş rakip oyuncularının şaşkınlığını görüyorum. Sahadaki oyunumla olumsuz bakışları tersine çeviriyorum. Kendimi ikinci Vedat Muric olarak görüyorum, hedefim Fenerbahçe'ye transfer olmak." dedi.

Karesibeyi Vicdaniyesporlu forvet, takımda iyi bir ekip ruhu yakaladıklarını ifade ederek, başarılı olmak için ter döktüklerini söyledi.

Kilolarından kurtulmak istediğini dile getiren Kılıç, şöyle devam etti:

"Kilo olmazsa daha iyi oynarım, daha çok çalışmam lazım. Hocam beni çok beğeniyor. Başkaları için tavsiyem de var, çocuklar sigara, içki içmesinler gelip futbol oynasınlar, antrenman yapsınlar."

"HASAN BU TAKIMIN HER ŞEYİ"

Karesibeyi Vicdaniyespor Teknik Sorumlusu Nahil Dolu da Hasan Kılıç'ın takımın önemli bir oyuncusu olduğunu kaydetti.

Hasan Kılıç'ın futbolu çok sevdiğini, bu nedenle de çok çalıştığını anlatan Dolu, "O bizim bir uğur meleğimiz. Hasan bu takımın her şeyi. Bütün takım arkadaşları onu çok seviyor. Hasan bu takımın sevgi kaynağıdır." diye konuştu.

Hasan Kılıç'ın takım arkadaşı Yasin Yörük de "Hasan'ın maça çıkması bizi motive ediyor. Hasan'ı aramızda birlik, beraberlik içinde görmek bizim de hoşumuza gidiyor." ifadelerini kullandı.