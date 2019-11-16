Dünyanın önde gelen online satış ve bulutu girişim sitesi Amazon, ABD Savunma Bakanlığı'nı (Pentagon),Savunma Altyapısı Müşterek Girişimi (JEDI) olarak bilinen 'bulut' ihalesini taraflı ve hatalar dolu bir değerlendirmeyle Microsoft şirketine verdiği gerekçesiyle mahkemeye vereceğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, "JEDI değerlendirme sürecinin birçok boyutunda açık eksiklikler, hatalar ve aşikar bir taraflılık içeriyor. Bu konuların incelenmesi ve düzeltilmesi önemli" ifadelerine yer verildi.

Amazon'un 10 milyar dolarlık bulut projesi konusunda sıra dışı şekilde deneyimli ve ABD ordusunun kritik teknolojisini tedarik etmeye kabiliyetli olduğu belirtilen açıklamada, "Hükümetin ve seçilmiş liderlerin alım ihalelerini siyasi etkiden bağımsız olarak tarafsızca yönetmesinin, ülkemiz açısından kritik olduğuna inanıyoruz" denildi.

Pentagon, konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

TRUMP'LA ANLAŞAMIYOR

ABD Başkanı Donald Trump ile Amazon'un kurucusu Jeff Bezos arasındaki anlaşmazlık, uzun süre ABD gündeminin ilk sıralarında kalmıştı.

Amazon'un bu açıklamayla, Trump'ın Amazon'un aleyhine ihaleye karıştığını ima ettiği belirtiliyor.

Pentagon'un 10 milyar dolarlık JEDI ihalesini, Ekim ayında yazılım devi Microsoft kazanmıştı. Bakanlığın gizli bilgilerini de içeren tüm verilerinin kurulacak buluta taşınmasını da içeren proje 10 yılda tamamlanacak.