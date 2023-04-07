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AA

Yeni bir araştırmaya göre, Brezilya'nın Amazon yağmur ormanlarındaki doğal koruma alanlarında kirli hava absorbe edilerek her yıl 15 milyondan fazla hastalık vakası önleniyor.

Sonuçları Nature dergisinde yayımlanan, on yıl süren çalışma, orman yangınlarının yol açtığı kirleticilerin (partikül maddeler) insan sağlığına olumsuz etkilerini önlemede Amazon yağmur ormanlarının katkısına odaklandı.

Araştırma, Amazon yağmur ormanlarının kirli havayı absorbe ederek her yıl 15 milyondan fazla hastalık vakasını önleyebildiğini gösterdi.

Amazon ormanları sayesinde solunum ve kardiyovasküler hastalıkların tedavisine ilişkin sağlık maliyetlerinden de yılda yaklaşık 2 milyar dolar tasarruf edildiği öngörüldü.

Araştırmaya göre, Amazon yerlileri, başkaları tarafından çıkarılan yangınlara karşı kendi topraklarını koruyarak binlerce potansiyel ölümcül hastalık vakasının önlenmesine de yardımcı oluyor.

ABD merkezli araştırma grubu EcoHealth Alliance’ın başyazarı Paula Prist, “Dünya çapında ormanların yangınlardan kaynaklanan kirleticileri yaprakları yoluyla emdiği biliniyor ancak tropikal ormanların bunu yapma kapasitesi konusunda ilk defa fikir edindik.” ifadelerini kullandı.

Sonuçlar, Amazon yağmur ormanlarının her yıl 26 bin metrik ton parçacığı absorbe edebileceğini ve korunan bölgelerin bu emilimin yüzde 27’sinden sorumlu olduğunu gösteriyor.