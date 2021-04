HABERTURK.COM

24 yaşındaki genci, henüz 10 günlükken Sultan ve Ali Yağcı çifti İzmir’de evlatlık aldı. 14 yaşına geldiğinde Yeliz, sokakta oynarken arkadaşının ona “Senin ailen öz değil” demesinin üzerine hayatının gerçeğini öğrendi. Evlatlık olduğunu duyunca, o günden sonra öz ailesinin peşine düştü.

ANNESİNİN AİLESİ REDDETTİ, AĞABEYİ SAHİP ÇIKTI

Yeliz Yağcı, 26 Nisan’da Show TV’de ekrana gelen Didem Arslan Yılmaz’la VAZGEÇME programına başvurdu ve 3 günde 24 yıllık büyük hasreti son buldu. Annesi Keziban Çetinkaya’nın 1998 yılında, yani doğumundan bir yıl sonra vefat ettiğini öğrenen Yeliz büyük bir hayal kırıklığına uğradı. Ardından bir erkek kardeşinin olduğu ortaya çıkan Yeliz’e ağabeyi sahip çıktı. Biyolojik ailesine benzeyip benzemediğini merak eden Yeliz, yıllar sonra ilk kez öz annesinin fotoğrafını görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

Yıllar sonra gelen telefonla genç kız bir kez daha hayal kırıklığına uğradı. Biyolojik annesinin akrabaları tarafından reddedilerek kesinlikle kabul etmeyeceklerini söylemeleri üzerine Yeliz, yayın sonrasında gözyaşlarını tutamadı.

Almanya’daki erkek kardeşi Cihan Y. ise yayına bağlanarak, "Hep bir kardeşim olduğunu ve bir gün ortaya çıkacağını hissediyordum" diyerek Yeliz’e sahip çıktı. Ağabeyi Cihan Y., "Onun artık bir ağabeyi var. Her şeyiyle ben ilgileneceğim. Başka kimseye ihtiyacı yok." dedi. Birbirine 24 yıl sonra kavuşan iki kardeş izleyenleri gözyaşına boğdu.

VİCDANSIZLIĞIN BÖYLESİ: TORUNLARINA İŞKENCE ETTİ!

İlgiyle takip edilen programda çarpıcı gelişmeler ardı ardına yaşanmaya devam etti. Yeliz Yağcı'nın yüreklere dokunan olayının ardından bu kadarı da olmaz dedirten görüntüler ekrana geldi.

İzleyicileri şaşkınlığa uğratan görüntüler Mersin'in Erdemli ilçesinde ortaya çıktı. Kayınvalidesi Münevver U. ile aynı evde yaşayan Zeynep K. yıllar boyunca eşi Metin K. ile ailesi tarafından şiddet ve hakarete uğradı. Yaklaşık 1 ay önce çekilen görüntüler ise izleyenlerin kanını dondurdu. Görüntülerde vicdansız kayınvalidenin sarhoş bir şekilde 7 yaşındaki torununa şiddet uyguladığı, garip hareketlerle birlikte bağırdığı görüldü.

Kendini yerden yere atan sarhoş babaannenin, torununa yeter ya diyerek bağırdığı ve bacağından çekiştirdiği o anlar izleyicilerin tepkisini topladı. Vicdanların kanadığı anları an be an kaydeden çaresiz anne Zeynep K., 4 ve 7 yaşındaki çocuklarına uygulanan işkencenin sona ermesi ve velayetlerini alabilmek için Show TV’de yayınlanan Didem Arslan Yılmaz’la VAZGEÇME programına katıldı. Küçük çocukların vücutlarının çeşitli bölgelerinde yer alan morluklar ise bu vahşeti belgeler nitelikteydi.

“KAYINVALİDEM EVE SEVGİLİLERİNİ GETİRİYORDU”

15 yaşında babasının şiddetinden kaçıp teyzesinin yanına sığınan Zeynep K., 2 sene sonra kuzeni Metin K. ile evlendi. Evliliklerinin ardından iki çocukları oldu. Şu anda 4 ve 7 yaşlarında olan çocuklar yıllarca babaanneleri Münevver U. tarafından şiddete uğradı.

Yaşadıkları eve tanımadığı bir sürü erkeğin girip çıktığını söyleyen iki çocuk annesi Zeynep K., "Kayınvalidem eve yakın arkadaşlarını çağırırdı. Samimi görüntüler veriyorlardı. Alkol alıyorlardı. Ben sevgili olduklarını biliyordum.” dedi. Çocuklarına iyi davranınca kayınvalidesinin ona kızdığını söyleyen çaresiz anne, fiziksel ve sözlü tacizin durmaması sonucu çareyi video çekmekte buldu.

İşkence görüntülerini jandarmaya delil olarak vermek için çektiğini söyleyen Zeynep K. kendisini o anlarda çok zor tuttuğunu söyledi. Çocuklarının velayetini alıp, o evden uzaklaşmak istediğini söyleyen acılı anne yürekleri burktu.

Diğer taraftan vicdansız babaannenin bu görüntüler karşısında ne söyleyeceği merak konusu oldu. Türkiye’yi sarsan sarhoş babaanne ile ilgili gelişmeler yarın Show TV’de yayınlanan Didem Arslan Yılmaz’la VAZGEÇME programında olacak.

