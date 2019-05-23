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Ameliyat olmayı beklerken göğsünden dışarı fırladı!

DHA

İzmir'de Parkinson hastalığı yüzünden beyin pili ameliyatı olan Osman Kayadibi bir müddet sonra sorunlar yaşamaya başladı. Kayadibi, ikinci kez ameliyat oldu ancak sorunları devam edince Kayadibi’nin oğlu Kadir Kayadibi, ameliyatta hata olduğu gerekçesiyle operasyonu gerçekleştiren doktoru Sağlık Bakanlığı'na şikâyet etti. İddiaya göre, üçüncü ameliyata alınması beklenen Osman Kayadibi, 'hekim ile hasta arasındaki güvenin zedelenmesi' gerekçesiyle operasyon yapılmadan taburcu edildi

Osman Kayadibi

İzmir'de, Parkinson hastalığı nedeniyle 'beyin pili ameliyatı' olarak bilinen 'derin beyin stimülasyonu' ameliyatı olan Osman Kayadibi (63),takılan cihaz sonrası gelişen bazı sorunlar nedeniyle ikinci kez ameliyat edildi.

Beynin ilgili bölümlerine uyarıcı elektrotlar ve göğüs bölümüne de batarya yerleştirilmesini kapsayan bu operasyon, 2017 yılının Kasım ayında yapıldı. Osman Kayadibi'nin durumu başlarda iyiye gitti ve hatta yürümeye başladı. Ancak bir süre sonra, hem beyindeki ameliyat bölgesinde sorun gelişti, hem de göğüste bataryanın olduğu yerde şişme ve boyunda da kasılma şikayetleri başladı. Kayadibi, ailesi tarafından tekrar hastaneye getirildi. Yapılan tetkiklerde, beyinle göğüs arasında kablonun geçtiği yerde skar dokusu (yaraların iyileşmesinde görülen ve derinin gerginleşmesine yol açan doku) oluştuğu ve bunun da Kayadibi'nin boynunda kasılmaya yol açtığı, pilin olduğu bölgede de kanama olduğu belirlendi.

DİKİŞLERİ PATLAYINCA... 

Hasta, 2018'in şubat ayında tekrar ameliyat edilerek, kabloya hareket esnekleği kazandırıldı ve kanamaya müdahale edildi. Ancak Osman Kayadibi yine iyileşmedi ve hem kafasında hem de göğsünde pilin olduğu bölgede enfeksiyon oluştu. Kayadibi'nin göğsündeki şişlik büyüyüp, dikişleri patlayınca pilin bir bölümü dışarı çıktı. Tekrar hastaneye götürülen Kayadibi'nin, geçen 6 Mayıs'ta üçüncü kez ameliyat edilmesine karar verildi.

ŞİKAYET ETTİ, GÜVEN ZEDELENDİ

İkinci ameliyatın ardından, Osman Kayadibi'nin oğlu Kadir Kayadibi, Sağlık Bakanlığı'na şikayet dilekçesi gönderdi. Geçen 6 Mayıs'ta, Osman Kayadibi'nin üçüncü kez ameliyat edileceği, göğsünün sol tarafına takılan cihazın sağ bölüme nakledilmesinin planlandığı gün, hastane yönetimine ve operasyonu yapacak olan hekime Sağlık Bakanlığı'ndan, şikayetle ilgili bilgilendirme tebligatı ulaştı. Saçları bile tıraş edilen ve ameliyata alınmaya hazırlanan Osman Kayadibi, 'hekim ile hasta arasındaki güvenin zedelenmesi' gerekçesiyle operasyon yapılmadan taburcu edildi. İddiaya göre, Kayadibi'nin ailesi ameliyatın gerçekleşmesini istediklerini belirttilerse de, hastane kararından vazgeçmedi.

"SADECE BABAMIN AMELİYAT EDİLMESİNİ İSTİYORUZ"

Konuyla ilgili konuşan Kadir Kayadibi, "Ben, Sağlık Bakanlığı'na dilekçe verince bizi alelacele taburcu ettiler. Daha sonra başka bir hastaneye gittik ve oradan, 'Yarım bırakılmış bir ameliyatı üstlenemeyiz' cevabını aldık. Pil artık dışarı çıktı ve sürekli iltihap akıyor. Kimseden maddi bir yardım beklemiyoruz, sadece babamın ameliyat edilmesini istiyoruz" dedi.

"HASTA YAKINI ASILSIZ İTHAMLARDA BULUNMUŞTUR"

Hastaneden yapılan açıklamada ise, hastanın öz bakımının ve ameliyat sonrasında gerekli pansumanlarının yapılmadığı belirtilerek, hastamızın iyileşmesi için gerekli cihazlar, fedakarlıkla temin edilmiştir. Hatta oldukça külfetli olan bu cihaz, hastamız için ikinci kez temin edilmiştir ve hastamız ilk ameliyattan sonraki üç gün içinde yürümeye başlamıştır. Hasta yakını, şikayet dilekçesinde asılsız ithamlarda bulununca, başka hastanede ameliyat edilmesi için gerekli görüşmeler yapılmıştır" denildi.

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