America de Cali - Jaguares De Cordoba rakamlar

America de Cali ve Jaguares De Cordoba, 06 Eylül 2018 Perşembe günü Kolombiya Primera A Clausura maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 02:00. America de Cali 6 puana sahip olarak 14. sırada yer alırken Jaguares De Cordoba 6 puanda ve 15. sırada. America de Cali son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Jaguares De Cordoba, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 465 kodlu maçı oynayanlar; America de Cali galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Jaguares De Cordoba galibiyet oranı 0.00.

America de Cali önceki hafta Atletico Bucaramanga mücadelesinde 1-0 yenildi.

Jaguares De Cordoba ise Itagüi Ditaires karşılaşmasında 0-1 kazandı.

America de Cali, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. America de Cali, kendi sahasında 1 gol attı, 4 gol yedi.

Jaguares De Cordoba ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Jaguares De Cordoba, 2 gol atarken 8 gol yedi.

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