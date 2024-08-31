Amerika'da ne yenir, ne içilir? Yemek Tutkunlarının Amerikan Mutfağına Giriş Rehberi...
Son zamanların en popüler şeylerinden biri kuşkusuz seyahat etmek... Eskiden kıyafete, mobilyaya ya da teknolojik aletlere harcanın paraların çoğu bir süredir seyahate harcanıyor. Elbette bu seyahatlerin en çok önemsenen başlığı da farklı bir ülkede yenecek yemekler ve içecekler oluyor... Peki, özgürlükler ülkesi Amerika'da ne yenir, ne içilir biliyor musunuz?
Sadece bir ülke değil, bir kıta! Sanatıyla, politik gelişmeleriyle, ekonomik dengeleriyle, şehirleri ve eğlence hayatıyla adından sıkça bahsettiren Amerika, mutfağıyla pek de öne çıkmıyor denebilir. Amerikan mutfağında neler var diye merak edenlerdenseniz, bu yazı tam sizin için! Kafa karışıklıklarını gidermeye hazır mısınız? İşte Amerikan mutfağı denince sayılacak yiyecekler...
Doğu'da deniz ürünleri
Doğusu ayrı ilgi çekici, batısı ayrı... Amerika'da tek tip bir mutfak pratiğinden bahsetmek zor. Doğu Yakası'nda öne çıkan lezzetler denizden sofraya getirilenler oluyor.
Maine'de taze ve lezzetli ıstakoz bulmanız mümkün. Klasik istiridye çorbası için rotayı Massachusetts'e çevirmek gerek. Maryland'de geçerseniz yengeç ziyafeti denemeden dönmeyin!
Tex-Mex lezzetleri ile baharatların dünyasına yolculuk
Peki rotamız Güneybatı'ya dönükse ne olacak? O zaman da Tex-Mex mutfağı krallığına hoş gekdiniz diyeceğiz! Amerikan mutfağı ile Meksika mutfağının birleşimi olarak tanımlanan Tex-Mex mutfakta başrolde baharatlar var.
Güneybatı'da Tex-Mex mutfağın olmazsa olması baharatlara, doyurucu porsiyonlara ve bol bol da peynire açacaksınız kapılarınızı... Bu mutfağın öne çıkanları şüphesiz fajitalar, peynirli enchiladalar ve elbette taco'lar...
Ayrıca bu mutfakla haşır neşir olduğunuzda taze avokado ve domateslerden yapılan otantik guacamole ve salsayı da denemiş olacaksınız!
Pizza deyince de Amerika!
"Hadi canım, İtalya varken!" diyorsunuz değil mi? Demeyin! O pizzai o pizza değil muhtemelen... Evet, pizza İtalya'da ortaya çıktı ama Amerikan mutfağındaki popülerliği de az buz değil...
New York tarzı ince hamurlu pizza size İtalya'yı çağrıştırabilir ama Chicago tarzı derin tabak pizzayı deneyince ne düşüneceksiniz? Amerika'da pizzanın üzerine pepperoni ve mantardan ananas ve Jalapeno bibere kadar istediğiniz her şeyi koyabiliyorsunuz...
Hamburgersiz Amerika! Olabilir mi böyle bir şey...
Evet, bu büyük kıta hayatımıza Hamburger diye bir şey soktu, çoğumuz artık onsuz bir hayat düşünemiyoruz... Ortabatı'ya bir seyahat planladıysanız peynir, pastırma ve soğan gibi malzemelerle dolu sulu burgerlerin tadını çıkarın.
Bir dilim sıcak elmalı turta veya doyurucu bir kase chili sizi karşılayan diğer lezzetlerden... Sıcak yemek, et, sebze ve kremalı sosla yapılan bir güveç yemeye ne dersiniz? Ya da lezzetli bir atıştırmalık olan kızarmış peynir lorları? Ortabatı'nın favorilerini deneyince bayılacaksınız...
San Francisco, Los Angeles, New York ve Asya lezzetleri
Amerika'nın en popüler şehirlerinde sıklıkla karşınıza çıkan yemekler büyük oranda Asya mutfağından olacak çünkü bu bereketli topraklar gerçek bir göç merkezi ve Asya ülkelerinden gelen göçmen akınlarından bayağı etkilenmiş.
Özellikle San Francisco, Los Angeles ve New York gibi şehirlerde Çin Japon, Tayland ve Vietnam mutfağından çok fazla örnek var. Dünyada bu kadar çeşitli ramen, taze suşi veya baharatlı Tay körisine çok az yerde rastlayabilirsiniz!
Keşif yapın ve tadını çıkarın!
Maceralar ülkesi Amerika'da dünyanın her yerinden yemekle karşılaşabilirsiniz. Deniz ürünlerinden et ürünlerine, ekmek arası ürünlerden pizzaya aklınıza gelebilecek ve elbette gelmeyecek çok fazla yiyecek var. Gittiğiniz her şehirde bunları keşfetmeye ve deneyebildiğiniz kadar çok denemeye çalışsanız sizin için en iyisi olur.