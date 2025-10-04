Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Amerikan Devleti kepenk indirdi | Dış Haberler

        Amerikan devleti kepenk indirdi: Trump ve demokratlar aynı oyunda

        ABD'de federal hükümet, bütçe üzerinde yaşanan siyasi kriz nedeniyle altı yıl aradan sonra yeniden kapanma sürecine girdi. Habertürk TV Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetiner Çetin'in haberi...

        Giriş: 04.10.2025 - 20:46 Güncelleme: 04.10.2025 - 20:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amerikan Devleti kepenk indirdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Amerika Birleşik Devletleri’nde federal hükümet, bütçe üzerinde yaşanan siyasi kriz nedeniyle altı yıl aradan sonra yeniden kapanma sürecine girdi. Kongre, hükümetin faaliyetlerini finanse edecek bütçeyi onaylayamayınca yüz binlerce kamu çalışanı zorunlu izne çıkarıldı, birçok hizmet aksadı.

        Amerika Birleşik Devletleri’nde federal hükümet, bütçe üzerinde yaşanan siyasi kriz nedeniyle altı yıl aradan sonra yeniden kapanma sürecine girdi. Kongre, hükümetin faaliyetlerini finanse edecek bütçeyi onaylayamayınca yüz binlerce kamu çalışanı zorunlu izne çıkarıldı, birçok hizmet aksadı.

        Sağlık desteği tartışması krizin kalbinde

        Krizin odağında, Barack Obama döneminde hayata geçirilen Obamacare kapsamında genişletilen sigorta prim destekleri yer alıyor. Donald Trump ve Cumhuriyetçiler, bu desteklerin önemli bir kısmının “kaçak göçmenlere gittiğini” savunarak kesinti talep ediyor. Demokratlar ise bu adımın sigorta maliyetlerini %75’e varan oranda artıracağını ve düşük gelirli Amerikalıları ağır yük altına sokacağını belirtiyor.

        REKLAM

        Amerikan medyası: Suçlu kim?

        • Washington Post’un aktardığı son anketlerde, Amerikalıların çoğu faturayı Trump ve Cumhuriyetçilere kesiyor.

        • PBS News’ün paylaştığı başka bir ankette ise %38, kapanmadan doğrudan Cumhuriyetçilerin sorumlu olduğuna inanıyor.

        • New York Times ve CNN yorumcuları ise iki tarafın da meseleyi siyasi hesaplaşmaya dönüştürdüğünü, halkın ise bu “şantaj politikasının” bedelini ödediğini yazdı.

        Ekonomik etkiler: Şimdilik sınırlı ama tehlikeli

        Ekonomi çevreleri şimdilik büyük bir yıkım beklemiyor. Ancak Brookings Enstitüsü ve bazı piyasa analistleri, kapanmanın her hafta büyümeden 0,1–0,2 puan çalabileceğini ve birkaç haftayı aşması halinde piyasaları sert şekilde sarsabileceğini söylüyor.Reuters ise kapanma nedeniyle işsizlik verilerinin açıklanamayacağını, bunun da ABD ekonomisini “pusulasız bir gemi”ye çevirdiğini vurguladı.

        Bürokrasiye siyaset bulaştı

        Tartışma sadece bütçeyle sınırlı değil. Reuters’ın haberine göre, Eğitim Bakanlığı’nın bazı “otomatik e-posta yanıtları”nda, kapanmanın sorumlusu olarak doğrudan Demokratların gösterildiği ortaya çıktı. Uzmanlar bunun, federal çalışanların siyaset üstü konumunu güvence altına alan Hatch Yasası’na aykırı olabileceğini savunuyor.

        Tarihi rekorun eşiğinde

        ABD siyasetinde bugüne kadar 21 kez hükümet kapanması yaşandı. Ancak bu kez hem Trump’ın sert tutumu hem de Demokratların geri adım atmaması, krizin “rekor uzunlukta” bir kapanmaya dönüşebileceği endişesini doğuruyor.

        ABD’li araştırmacı Malik Dudakov’un ifadesiyle:

        “Kapanma, Amerikan iç siyasetindeki kutuplaşmayı en çıplak haliyle ortaya koyuyor. Ekonomik etkisi sınırlı olabilir ama vergi mükelleflerine on milyarlarca dolara mal olacak.”

        Trump ve Demokratlar, ülkeyi “kim suçlu” oyununa kilitlerken, olan yine sıradan Amerikalıya oluyor

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Aktivistler Türkiye'ye getirildi
        Aktivistler Türkiye'ye getirildi
        Türk aktivistler yaşadıklarını anlattı
        Türk aktivistler yaşadıklarını anlattı
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        "Hamas hızlı hareket etmeli"
        "Hamas hızlı hareket etmeli"
        "Artık devlet olarak biz kiralık konut vereceğiz"
        "Artık devlet olarak biz kiralık konut vereceğiz"
        Sınır tanımaz komşu kavgası
        Sınır tanımaz komşu kavgası
        Kesinleşmiş 27 yıl hapis... 2 kasten öldürmesi vardı!
        Kesinleşmiş 27 yıl hapis... 2 kasten öldürmesi vardı!
        AK Parti Sözcüsü Çelik: Hamas'ın cevabı yapıcı
        AK Parti Sözcüsü Çelik: Hamas'ın cevabı yapıcı
        Petrokimya tesisinde iş kazası: 2 ölü!
        Petrokimya tesisinde iş kazası: 2 ölü!
        Hamile kadın takside doğum yaptı
        Hamile kadın takside doğum yaptı
        İnşaat vinci yurdun üzerine devrildi!
        İnşaat vinci yurdun üzerine devrildi!
        Yaşlılar arkadaş desteğini artık yapay zekadan alıyor
        Yaşlılar arkadaş desteğini artık yapay zekadan alıyor
        Kaldırıma çarpıp alev topuna döndü! 18 gün direndi!
        Kaldırıma çarpıp alev topuna döndü! 18 gün direndi!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!
        Güllü'nün menajeri konuştu
        Güllü'nün menajeri konuştu
        Beynindeki yumaktan 15 yıl sonra kurtuldu
        Beynindeki yumaktan 15 yıl sonra kurtuldu
        Emekli kıdem tazminatı alabilir mi?
        Emekli kıdem tazminatı alabilir mi?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Yapıcı ve önemli bir adım"
        "Yapıcı ve önemli bir adım"
        Karakter ömür boyu aynı kalır mı?
        Karakter ömür boyu aynı kalır mı?