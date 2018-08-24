Amiens - Reims maç önü

Fransa Ligue 1 maçında Amiens ile Reims, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 21:00. Amiens, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Reims son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 115. İddaa'da Amiens kazanır 2.20, berabere biter 2.90, Reims kazanır 2.50 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.40, üst oranı 2.05. Karşılıklı gol var 1.60, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

Amiens önceki hafta Laval mücadelesinde 2-2 berabere kaldı.

Reims ise Troyes maçında 2-0 kazandı.

Amiens, evinde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 1 gol atıp 2 gol yedi.

Reims, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Reims, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 0 kez topu kendi kalesinde gördü.

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