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Ampermetre neyi ölçer? Ampermetre nedir ve ne işe yarar?

Elektrik-elektronik sektöründe sıklıkla kullanılan ampermetre, dönem dönem bazı kişiler tarafından merak edilen bir cihazdır. Çalışma prensibine bakıldığında elektrik devrelerinden geçen akımın şiddetini ölçen ampermetre, yapılış amacına göre farklı şekillerde üretilmektedir. Peki, ampermetre neyi ölçer? Ampermetre nedir ve ne işe yarar? Merak edilen tüm detaylar içeriğimizin devamında…

Ampermetre neyi ölçer? Ampermetre nedir ve ne işe yarar?
HABERTURK.COM

Amper adı verilen birim cinsi ile ölçüm yapan ampermetreler, yapım amaçlarına göre farklı tiplerde üretilir. Farklı tiplerde üretilmesinin en önemli sebebi ise akım şiddetine uygun şekilde tercih edilmesini kolaylaştırmaktır. Birkaç miliamperden yüzlerce ampere kadar ölçüm yaparlar. Elektrik akımını ölçmek için kullanılmakta olup, doğru akım (DC) veya alternatif akım (AC) ölçümleri yapılmaktadır.

Ampermetre Tanımı

Amper adı verilen birim cinsi ile ölçüm yapan ampermetreler, yapım amaçlarına göre farklı tiplerde üretilir. Farklı tiplerde üretilmesinin en önemli sebebi ise akım şiddetine uygun şekilde tercih edilmesini kolaylaştırmaktır. Birkaç miliamperden yüzlerce ampere kadar ölçüm yaparlar. Elektrik akımını ölçmek için kullanılmakta olup, doğru akım (DC) veya alternatif akım (AC) ölçümleri yapılmaktadır.

Ampermetre Nedir?

Bir ölçüm cihazı olarak kullanılan ampermetre, elektrik akımının şiddetini ölçmeye yarar. Genellikle elektrik-elektronik sektöründe sıklıkla kullanılan bu cihaz için iletkenden geçen akımın şiddetini ölçer de diyebiliriz. Elektrik devresi üzerinde daire içine alınmış “A” harfi ile sembolize edilir. Özelikle elektrik tesisatlarının güvenli bir şekilde yapılmasına olanak sağlar. Ampermetrelerin iç direnci düşük olduğu için akım şiddetini ölçerken en iyi sonucu ortaya çıkarır.

Ampermetre Ne İşe Yarar?

Ampermetrenin temel çalışma prensibinde elektrik akımını ölçmek vardır ve devreye seri olarak bağlanırlar.

Ampermetre Nasıl Bağlanır?

Ampermetre nasıl bağlanır? sorusu genellikle elektrik-elektronik eğitimi alan öğrenciler tarafından merak edilen bir konudur. Bu konuda dikkat edilmesi gereken ilk nokta, ampermetrenin elektrik devresine seri şekilde bağlanmasını sağlamaktır. Ampermetre, akımın geçtiği yol üzerine bağlanır. Bu cihazın elektrik devresinden kaç amper geçtiğini doğru şekilde belirlemelidir. Alıcıdan geçen akım, eş zamanlı ampermetre üzerinden de geçmesi için alıcı ile arka arkaya bağlanmalıdır. Mevcut devreye seri şekilde bağlandıkları için ölçüm yapılan devrelerde akımı sınırlandırmada bulunmamalıdır.

Ampermetre Özellikleri

Akım şiddetini ölçer.

Ölçtüğü akım farklı olabilir.

Alternatif akım ve doğru akım, akım şiddetleri çeşitleridir.

Hem dijital hem de analog olarak üretilen ampermetreler bulunmaktadır.

Bazı ampermetreler sabit kullanıma uygundur. Bazıları ise elde taşınabilir. Bu sayede tamamen ihtiyaçlar doğrultusunda tercih edilebilir.

Tercih edilecek ampermetre mutlaka akım tipine uygun seçilmelidir.

Pek çok ampermetre modelinde led ekran bulunur.

Ampermetre çeşitleri arasında; elektrodinamik ampermetre, hareketli parça taşımayan sayısal ampermetre, D’arsonval ampermetre, termik ampermetre ve sabit bobinli ampermetreler vardır.

Ampermetre Devreye Paralel Bağlanırsa Ne Olur?

Ampermetre devreye paralel bağlanırsa ne olur? sorusunu merak ediyor musunuz? Ampermetreler, devreye paralel bağlandığında kısa devre sorunu ile karşı karşıya kalınır. Bunun en önemli nedeni ise devrelerin direncidir. Doğru değerleri ölçmek adına ampermetrenin devreye seri şekilde bağlanması gerekir.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut

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