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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Anadolu Efes deplasmanda Bayern Münih'i devirdi! - Basketbol Haberleri

        Anadolu Efes deplasmanda Bayern Münih'i devirdi!

        THY EuroLeague 29. hafta maçında Anadolu Efes, Bayern Münih deplasmanına konuk oldu. Anadolu Efes, maçtan 97-92 galibiyetle ayrıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.03.2025 - 00:49 Güncelleme: 15.03.2025 - 00:49
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        A. Efes deplasmanda Bayern Münih'i devirdi!
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        EuroLeague’de 29. hafta maçında temsilcimiz Anadolu Efes, Bayern Münih’in konuğu oldu.

        Kıran kırana geçen maçı Anadolu Efes, 92-97’lik skorla kazanmayı başardı.

        Bu sonuçla Anadolu Efes 15. galibiyetini alırken Bayern Münih ise 12. yenilgisini yaşadı.

        Anadolu Efes‘te Shane Larkin 23 sayı – 4 asist – 3 ribaund, Rodrigue Beaubois 23 sayı – 3 asist, Elijah Bryant 12 sayı – 6 asist, Daniel Oturu 12 sayı – 1 ribaund, Rolands Smits 7 sayı – 4 ribaund, PJ Dozier ve Vincent Poirier 6 sayı ile mücadele etti.

        Bayern Münih’de Nick Weiler-Babb 18 sayı – 4 ribaund, Carsen Edwards 18 sayı – 7 asist, Johannes Voigtmann 16 sayı – 7 ribaund, Elias Harris 13 sayı – 3 ribaund, Andreas Obst 9, Shabazz Napier 8 sayı – 2 ribaund ile oynadı.

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