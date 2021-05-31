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Anadolu Efes kafilesine coşkulu karşılama

Euroleague finalinde İspanyol ekibi Barcelona'yı 86-81 mağlup ederek şampiyon olan Anadolu Efes yurda döndü. Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, en büyük kupayı aldıklarını belirterek, "Türk halkına bizle tek yürek olduğu için çok teşekkür ediyorum. Söz vermiştik, yerine getirdik. O açıdan gururluyum" dedi

Anadolu Efes kafilesine coşkulu karşılama

Almanya’nın Köln şehrinde düzenlenen THY Euroleague Finali'nde İspanyol ekibi Barcelona’yı 86-81 mağlup ederek şampiyon olan Anadolu Efes, Türkiye'ye döndü.

İstanbul Havalimanı’ndan Türkiye’ye giriş yapan lacivert-beyazlı kafileyi uçak çıkışında bando ekibi karşıladı. Başantrenör Ergin Ataman ile oyuncular, bando ekibinin çaldığı şarkılara eşlik ederek şampiyonluğu kutladı. Basketbolcular ve teknik ekip daha sonra çıkışta bekleyen ailelerinin yanına gitti ve mutluluklarını paylaştı.

ERGİN ATAMAN: SÖZ VERMİŞTİK

İstanbul Havalimanı’ndan Türkiye’ye giriş yapan lacivert-beyazlılarda Başantrenör Ergin Ataman çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Geçtiğimiz yıl Eurolegue’de gösterdikleri başarılı performansa rağmen ligi tamamlayamadıklarını söyleyen deneyimli başantrenör, "Bu sene görevi tamamladık. Tabii ki şimdilik tamamladık. Euroleague kupasını aldık. En büyük kupayı aldık. Türk basketbolunu en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz. Ben buradan tüm ekip arkadaşlarıma, oyuncularıma ve bizi destekleyen ekran başında yüzbinlerce vatandaşımıza çok teşekkür ediyorum. Dünden beri herkesin büyük bir sevgisi, saygısı, ilgisi var. Cumhurbaşkanımız’dan, siyasi partilerimizden, belediye başkanlarımızdan herkese çok teşekkür ediyorum. Türk halkına bizle tek yürek olduğu için çok teşekkür ediyorum. Söz vermiştik, yerine getirdik. O açıdan gururluyum" diye konuştu.

Kariyerinin 4. Avrupa kupası olduğunun hatırlatılması üzerine Ataman, "Daha devam eder. Yeter ki bu kadar güzel organizasyonlar olsun. Anadolu Efes, Avrupa basketbolunun en organize, en düzgün organizasyonlarından biri. Sadece şampiyonluklar değil, Türk sporuna kazandırdığı oyuncular, Türk gençlerine yapmış olduğu imkanlar var. Ben de görevimi yapıyorum. Türk insanının neler başarabileceğini hep birlikte gösteriyoruz. Takımımızda çok değerli Türk oyuncularımız var. Sertaç Şanlı bu takımın en önemli oyuncularından biri oldu. Takım kaptanımız Doğuş Balbay kupayı havaya kaldırdı. Genç oyuncularımız var. O açıdan da ayrı bir mutluluk yaşıyorum" şeklinde konuştu.

OYUNCULAR NE DEDİ?

Shane Larkin: Bu kupayı evimize getirdiğimiz mutluyuz. Uzun bir sezondu ama biz iyi şeyler başardık ve takımımla beraber mutluyum. Kupayı Türkiye’ye, evimize getirdiğimiz için mutluyuz.

Doğuş Balbay: Ülkemize Avrupa'nın en büyüğü olarak döndük. Hedeflerimize adım adım yaklaşıyorduk ama bir tek bu kupa eksik kalmıştık. Bugün bu kupayı ülkemize getirmek nasip oldu. Çok mutlu ve gururluyuz. Tüm ülkemize hayırlı, uğurlu olsun. Bu kupa hepimizin, Türkiye'nin kazandığı bir kupa. İnşallah devamı gelir.

Vasilije Micic: Hayatım boyunca bununla gurur ve mutluluk duyacağım. Bazı zamanlar oyunu oynamak zordu ve uğraşlı bir sezon geçirdik ve bunun sonunda Euroleague’de şampiyon olduk.

Rodrigue Beaubois: İnanılmaz hissediyorum. Çok inanılmaz bir durum. Çok uzun bir sezonda beraber seyahat ettik. Finalde inanılmaz bir şey başardık ve çok gururluyum.

Sertaç Şanlı: Ne diyeceğimi bilemiyorum. Düzgün cümle kurmak çok zor. Böyle bir ortamda böyle duygular yaşarken. Çok mutluyuz. 3 sene inanılmaz çalıştık. İlk sene olmadı. İkinci sene yarım kaldı. 3. sene de bunu başardığımız için, bu mutluluğu yaşattığımız için, yaşadığımız için çok mutluyuz.

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