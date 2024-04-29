Anadolu Efes normal sezonun lideri oldu Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Darüşşafaka Lassa'yı 87-74 yenerek zafere ulaştı. Bu galibiyetle birlikte ligde 25. kez kazanan Anadolu Efes, normal sezonu lider olarak tamamlamayı garantiledi. Rakibi Darüşşafaka Lassa ise 17. mağlubiyetini aldı

Anadolu Ajansı Giriş: 29.04.2024 - 23:23 Güncelleme: 29.04.2024 - 23:23 facebook

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