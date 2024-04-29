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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Anadolu Efes normal sezonun lideri oldu - Basketbol Haberleri

        Anadolu Efes normal sezonun lideri oldu

        Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Darüşşafaka Lassa'yı 87-74 yenerek zafere ulaştı. Bu galibiyetle birlikte ligde 25. kez kazanan Anadolu Efes, normal sezonu lider olarak tamamlamayı garantiledi. Rakibi Darüşşafaka Lassa ise 17. mağlubiyetini aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 23:23 Güncelleme: 29.04.2024 - 23:23
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        Anadolu Efes normal sezonun lideri oldu
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Anadolu Efes, Darüşşafaka Lassa'yı 87-74 mağlup etti.

        Ligde 25. galibiyetini elde eden Anadolu Efes, normal sezonu lider tamamlamayı garantiledi. Darüşşafaka Lassa ise ligde 17. kez mağlup oldu.

        Salon: Ayhan Şahenk

        Hakemler: Özlem Yalman, Alper Özgök, Burak Yılmaz

        Darüşşafaka Lassa: Adams 4, Abdurrahman 16, Berk Demir 6, Pandi 10, Muhsin Yaşar 5, Tolga Kay 4, Woodard 16, Can Korkmaz 11, Rijad Aydın 2, Bora Yaşar, Eren Has

        Anadolu Efes: Larkin 27, Rıdvan Öncel, Clyburn 19, Ercan Osmani 10, Oturu, Bryant 10, Salih Altuntaş 6, Melih Tunca, Thompson 7, Doğuş Özdemiroğlu, Burak Can Yıldızlı 4, Erkan Yılmaz 4

        1. Periyot: 24-28

        Devre: 39-48

        3. Periyot: 52-65

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