        Anadolu Efes, Olympiakos deplasmanından galibiyetle döndü! - Basketbol Haberleri

        Anadolu Efes, Olympiakos deplasmanından galibiyetle döndü!

        Euroleague'in 4. haftasında Anadolu Efes, zorlu Olympiakos deplasmanından galibiyetle döndü. Oynanan mücadelede lacivert-beyazlılar, son periyotta geriye düşmesine rağmen pes etmedi ve parkeden 82-78'lik skorla galip ayrıldı.

        Giriş: 15.10.2025 - 00:34 Güncelleme: 15.10.2025 - 00:34
        Anadolu Efes, Olympiakos deplasmanında kazandı!
        EuroLeague'in 4. haftasında Anadolu Efes, Olympiakos'a konuk oldu.

        Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanan maç büyük mücadeleye sahne oldu. Çekişmeli geçen maçta Anadolu Efes, son çeyrekte geriye düşse de kazanmayı bildi.

        Anadolu Efes, ikinci galibiyetini alırken, Olympiakos ikinci yenilgisini yaşadı.

