Kulaz, "Yer altı oda mezarlarının üst örtüleri yıkılmış. Kalıntılardan bunların tonuz örtülü olduğunu biliyoruz. Gördüğünüz tonozlu yapı da örneklerinden biri. Aslında burada yan yana 3 yer altı oda mezarı var. Eskiden burası harabe dere olarak diye bilinirdi. Şimdi artık yeşilliğiyle herkesin gelip özçekim yaptığı bir yer haline geldi. Bu bizi çok mutlu ediyor. Restorasyonu gerçekleştikçe burası çok daha güzel hale geliyor" dedi.