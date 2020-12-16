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Görüntü işleme konusunda analitik becerilerin kullanıldığı ve doğru tahmin modellerinin oluşturularak başvuruların yapıldığı Anadolu Sigorta Datathone Challenge yarışmasının kazananları belli oldu.

Yapılan açıklamaya göre, Anadolu Sigorta'nın belirlediği fotoğraflar üzerinde hasar tespit analizini en başarılı şekilde gerçekleştiren yapay zeka tabanlı modeller geliştiren 70 yarışmacı, 270 farklı model denemesi gerçekleştirdi. Gerçek verilerle gerçek sorunlara çözüm üreten yarışmacılar arasından, Anadolu Sigorta yöneticilerinden oluşan jüri üyeleri tarafından seçilen ilk üç proje, toplam 50 bin TL'lik ödülün sahibi oldu.

Datathon Challenge kazananlarında 1'inci olan Ahmet Erdem'e 25 bin TL, 2'nci olan TEF ekibi Mehmet Emin Öztürk, Tuna Han, Salih Meral ve Fatih Öztürk'e 15 bin TL, 3'üncü olan Clown ekibi Anıl Öztürk ve Mustafa Burak Günel'e ise 10 bin TL para ödülü verildi.

Datathan Challenge yarışmalarına bu sene gösterilen ilginin yoğun olmasından dolayı memnuniyet duyduklarını belirten Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Abacı, "Veri bilimi ile ilgilenen gençlerin gerçek verilerle çalışma imkanı bulduğu Anadolu Sigorta Datathon Challenge yarışmamızın kazananlarını belirlemekte zorlandık diyebilirim. Ancak gençlerle sigorta sektörünü bir araya getiren bu organizasyonumuzun yenilikçi projelere kapı açtığına bir kez daha şahit olduk" diye konuştu.