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Anadolu’nun Kadın Gücü yarışması için başvurular uzatıldı

Müze mağazalarda satılmak üzere Türkiye’nin kültürel değerlerini yansıtan tasarımları belirlemek amacıyla düzenlenen Anadolu’nun Kadın Gücü yarışmasında başvuru süresi Ocak 2019 sonuna kadar uzatıldı

13.12.2018 - 14:16 | Güncelleme:

 Müze ve ören yerlerindeki ticari alanların işletme yetkisine sahip Anadolu Kültürel Girişimcilik’in (AKG) Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteği ve Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü’nün (DÖSİMM) iş birliği ile başlattığı “Anadolu’nun Kadın Gücü” yarışmasına başvuru tarihi uzatıldı. 10 Ocak 2019 tarihinde kapanması planlanan yarışmanın son başvuru tarihi 31 Ocak 2019 tarihine çekildi. Yarışma sonunda seçilecek ürünler, AKG yetki alanlarındaki müze mağazalarında satışa sunulacak.

Anadolu’nun Kadın Gücü yarışmasında, Türkiye’nin dört bir yanından kadın üretici ve tasarımcılar, 5 ayrı kategoride yarışacak. Takı, Tekstil, Ev & Dekorasyon (Züccaciye), Kahve Seti kategorilerinde satışa sunulmaya hazır ürünler yarışırken İllüstrasyon kategorisinde yaratıcı çizgiler arasından seçim yapılacak.  

Anadolu Kültürel Girişimcilik İcra Kurulu Başkanı İ. Halil Korkmaz, projeyle ilgili olarak şunları söyledi:

“İstatistiklere göre Türkiye’de turizm amaçlı seyahat edenlerin yüzde 15’i müze mağazaları da ziyaret ediyor. Bu oran dünya genelinde yüzde 25 civarında. Bizler de doğru tasarım ve ürünlerle bu oranı önce yüzde 20’ye sonra da yüz de 25’lere çıkarmayı hedefliyoruz. Kültür Bakanlığı’mızın desteği ve DOSİMM iş birliği ile düzenlediğimiz bu yarışma, bizler için şimdiden bir gurur kaynağı. Yarışma, bize aynı zamanda kadın girişimcileri destekleme fırsatı verecek. Seçkin bir jüri tarafından 5 ayrı kategoride değerlendirilecek ürün ve tasarımlar, Anadolu Kültürel Girişimcilik çatısı altındaki 133 müzenin 147 mağazasında ziyaretçilerle buluşarak satışa sunulacak.”

Müze mağazalarının kültürümüzün dünyaya tanıtılması açısından en önemli tanıtım noktalarından biri olduğuna işaret eden Kültür ve Turizm Bakanlığı DÖSİMM Merkez Müdürü Murat Usta ise, “Bakanlığımıza bağlı 300’ü aşkın müze bulunuyor. Müze mağazalarına alışveriş için giren turistin yüzde 90’ına yakını yabancı turistlerden oluşuyor. Hedeflerimizden biri de mağazalardaki ürün yelpazesini yerli turisti de cezbedecek şekilde genişletmek. O nedenle bu proje bizim için çok değerli bir proje. Şimdi Anadolu’nun tarih boyunca binlerce efsaneye ilham kaynağı olmuş hünerli ellerini yeniden harekete geçirme zamanı” dedi.

Yarışmaya  www.anadolununkadingucu.com adresi üzerinden başvuru yapılabilecek ve başvuru süresi 31 Ocak 2019 tarihinde sona erecek.

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