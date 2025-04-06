Anderson Talisca'dan Alex de Souza sözleri!

Trendyol Süper Lig'in 30. hafta karşılaşmasında sahasında Trabzonspor'u 4-1 mağlup eden Fenerbahçe'de Anderson Talisca, galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

"PERFORMANSTAN ÇOK MUTLUYUM"

Buraya geldiğim ilk günden beri hep saygı duydum. 2 ay oldu, çok mutluyum. Bu devasa kulübü temsil etmek çok büyük mutluluk. Takım olarak performanstan çok mutluyum. Sürece inandım ve güvendim. Daha yukarıya gitmek için her şeyi yaptım, mutluyum. Hocamıza ve kulüp çalışanlarına teşekkür ederim.