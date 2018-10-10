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Andre Ayew: Bu durumdaysak protestolar normal

Medipol Başakşehir maçı sonrası soruları yanıtlayan tecrübeli oyuncu, taraftarın protestosunu anlayışla karşıladıklarını belirtti

10 Ekim 2018 Çarşamba, 10:55 | Güncelleme:

Milliyet'e konuşan Andre Ayew'in, yeni bir takım olmanın sıkıntılarını yaşadıklarını kaydetti ve Cocu'nun sistemine uyum sağlamaya başladıklarını da vurguladı. İşte Ganalı futbolcudan satırbaşları:

"Her maç daha iyiye gidiyorum. Sezon başı hazırlık kampı yaşamamıştım. Bunun sıkıntısını ilk haftalarda gördüm. Ancak fizik olarak da açıklarımı kapıyorum. Takım olarak da birbirimizi daha iyi tanıyoruz artık. Kaliteli oyuncularız. Yakın zamanda iyi sonuçların geleceğini düşünüyorum.

Beşiktaş'a karşı da iyi oynamıştık ama Başakşehir maçı en iyi maçımızdı diyebilirim. Topa sahip olduk. Takım gibi savunma yaptık. Kalitemizi gösterdik. Taraftar doğal olarak galibiyet bekliyor. Ancak şunu da unutmamak gerek biz gelişim halindeyiz. İnşallah gelecek hafta üç puan alıp yolumuza devam edeceğiz.

Oyuncu olarak sahadayken taraftarınızın destek olmasını istersiniz. Ama Fenerbahçe gibi bir kulüpteyseniz ve bu ligde bu durumdaysanız protestoyu kabul etmeniz gerekiyor. Eğer iyi durumda olsaydık protesto edilmezdik. Zor bir durumdayız ve protestoları anlıyoruz.

GALİBİYET ÖNEMLİ

Daha önce kaybettiğimiz maçlarda arkamızdaydı taraftar. Ama bu maç öncesi 15-16. sıradaydık. Kazanmaya başlarsak bizi desteklemeye ve itmeye başlayacaklardır. Bu sıralarda olmak taraftarın kabul edemeyeceği bir durum. Onlar için, takım için mücadeleye devam etmeliyiz. Onların takımı ve bizleri sevdiklerini biliyoruz.

Başakşehir maçında şanssızdık. Takımda çok fazla değişiklik var. Taktik anlamda değişiklikler... Yeni oyuncular geldi. Herkes artık sistemi anlamaya başladı. İnşallah böyle devam eder..."

Andre Ayew, 10 resmi maçta 2 gol, 1 asist yaptı.

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